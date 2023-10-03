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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray HAYDİ CİMBOM! Manchester United - Galatasaray maçı hangi kanalda ve saat kaçta? Şampiyonlar Ligi Manu Galatasaray ŞL maçı şifresiz mi yayınlanacak? - Galatasaray Haberleri

        Manchester United - Galatasaray maçı muhtemel 11'ler

        UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Galatasaray, İngiltere'de sahaya çıkıyor! A Grubu'ndaki ilk maçında Kopenhag ile 2-2 berabere kalan ve Danimarka temsilcisini elinden kaçıran sarı-kırmızılılar, Kırmızı Şeytanlar'ı mağlup ederek siftah yapmak istiyor. İngiltere'ye Ziyech ve Kazımcan'dan yoksun gelen Galatasaray, kötü günlerden geçen Manchcester United karşısında sürpriz arıyor! Okan Buruk daha önce Başakşehir ile mağlup ettiği Manchester United karşısında ilk 11'ini de büyük ölçüde netleştirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 11:59 Güncelleme: 03.10.2023 - 11:59
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        • 1

          Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. hafta maçında bu gece İngiltere'nin Manchester United takımıyla karşılaşacak. Old Trafford Stadı'nda yapılacak maç, TSİ 22.00'de başlayacak. Müsabaka, Exxen'den yayımlanacak.

        • 2

          Karşılaşmayı Slovakya Futbol Federasyonundan hakem Ivan Kruzliak yönetecek. Kruzliak'ın yardımcılıklarını Branislav Hancko ve Jan Pozor üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Peter Kralovic olacak.

        • 3

          Gruptaki ilk maçında Danimarka temsilcisi Kopenhag'ı konuk eden sarı-kırmızılı ekip, 2-0 geri düştüğü mücadeleden 2-2 beraberlikle ayrıldı. Galatasaray, sıkıntılı bir süreçten geçen rakibini mağlup ederek ilk galibiyetini almak istiyor. A Grubu'nun ilk haftasında Almanya'nın Bayern Münih takımına konuk olan Manchester United ise sahadan 4-3 mağlup ayrıldı.

        • 4

          ZIYECH VE KAZIMCAN YOK

          Galatasaray'da sakatlığı bulunan Kazımcan Karataş'ın yanı sıra sakatlığı tam olarak geçmeyen Hakim Ziyech, Manchester United maçında forma giyemeyecek.

        • 5

          Trendyol Süper Lig'deki RAMS Başakşehir maçında geçirdiği sakatlık sonrası sol diz iç yan bağlarında esneme tespit edilen Kazımcan Karataş, müsabakasının kadrosunda yer alamayacak. Bireysel çalışmalarına devam eden Faslı yıldız Hakim Ziyech ise dün takımla birlikte çalışmaya katılmamadı ve İngiltere'ye götürülmedi. Galatasaray'da ayrıca UEFA listesinde yer almayan Halil Dervişoğlu ile Eyüp Aydın da Manchester United'a karşı mücadele edemeyecek.

        • 6

          MANCHESTER UNITED KÖTÜ DÖNEMDEN GEÇİYOR

          İngiliz ekibi, hem UEFA Şampiyonlar Ligi hem de Premier Lig'de sezona kötü bir başlangıç yaptı. "Devler Ligi"nde yaptığı tek maçı kaybeden Manchester United, Premier Lig'de ise 7 müsabakada 3 galibiyet, 4 yenilgi yaşadı.

        • 7

          Sahasında çıktığı son 2 lig maçını kaybeden "Kırmızılar" toplamda 10 gol atıp, 15 gol yedi. Manchetser United, Premier Lig'de 1989-1990 sezonundan sonra kulüp tarihinin en kötü sezon başlangıcını yaptı.

        • 8

          MUHTEMEL 11

          MUSLERA

        • 9

          BOEY

        • 10

          SANCHEZ

        • 11

          ABDÜLKERİM

        • 12

          ANGELINO

        • 13

          TORREIRA

        • 14

          KEREM DEMİRBAY

        • 15

          TETE

        • 16

          KEREM AKTÜRKOĞLU

        • 17

          ZAHA

        • 18

          ICARDI

        • 19

          MANCHESTER UNITED

          ONANA

        • 20

          DALOT

        • 21

          VARANE

        • 22

          MAGUIRE

        • 23

          AMRABAT

        • 24

          CASEMIRO

        • 25

          ERIKSEN

        • 26

          BRUNO FERNANDES

        • 27

          MOUNT

        • 28

          RASHFORD

        • 29

          HOJLUND

        Haberi Hazırlayan: Çağatay Çelik
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