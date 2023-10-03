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        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi CANLI YAYIN | Manchester United - Galatasaray maçı canlı izle! UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray maçı hangi kanalda? Manu GS maçı şifresiz canlı HD izle - Futbol Haberleri

        Manchester United - Galatasaray | CANLI YAYIN

        Manchester United - Galatasaray maçının canlı yayını HTSPOR'da! UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz olan Galatasaray, A Grubu ikinci maçında Manchester United'a konuk oluyor. Gruptaki ilk maçında Kopenhag ile 2-2 berabere kalan sarı-kırmızılılar, kötü günlerden geçen Kırmızı Şeytanlar'ı mağlup ederek galibiyetle tanışmak istiyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 22:23 Güncelleme: 03.10.2023 - 22:23
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        Maçta ikinci gol geldi!
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        Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. hafta maçında İngiltere'nin Manchester United takımıyla karşılaşıyor. Sarı-kırmızılılar İngiliz takımlarına karşı deplasmandaki ilk galibiyetini almak için mücadele ediyor.

        SAAT: 22.00

        HAKEM: Ivan Kruzliak

        STAT: Old Trafford

        YAYIN: EXXEN

        16' Hojlund, 23' Zaha

        Manchester United: Onana, Dalot, Varane, Lindelof, Amrabat, Casemiro, Mount, Fernandes, Hannibal, Rashford, Hojlund

        Galatasaray: Muslera, Boey, Davinson, Abdülkerim, Angelino, Kaan, Torreira, Kerem Aktürkoğlu, Tete, Zaha, Icardi

        Gruptaki ilk maçında Danimarka temsilcisi Kopenhag'ı konuk eden sarı-kırmızılı ekip, 2-0 geri düştüğü mücadeleden 2-2 beraberlikle ayrıldı. Galatasaray, sıkıntılı bir süreçten geçen rakibini mağlup ederek ilk galibiyetini almak istiyor.

        A Grubu'nun ilk haftasında Almanya'nın Bayern Münih takımına konuk olan Manchester United ise sahadan 4-3 mağlup ayrıldı.

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        ZIYECH VE KAZIMCAN YOK

        Galatasaray'da sakatlığı bulunan Kazımcan Karataş ve tam iyileşmediği için İngiltere'ye götürülmeyen Hakim Ziyech, Manchester United maçında forma giyemiyor. Galatasaray'da ayrıca UEFA listesinde yer almayan Halil Dervişoğlu ile Eyüp Aydın da Manchester United'a karşı mücadele edemeyecek.

        20 MAÇTIR YENİLMİYOR

        Sarı-kırmızılı takım, son 20 resmi maçında mağlubiyet yüzü görmedi. Son yenilgisini geçen sezonun 32. haftasındaki derbide Beşiktaş karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 6 lig mücadelesini (Biri Hatayspor'a karşı 3-0 hükmen) kazandı.

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        "Cimbom" bu sezon da Trendyol Süper Lig'de 7, UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde 6 ve grup aşamasında 1 olmak üzere çıktığı 14 maçta 11 galibiyet, 3 beraberlik yaşadı.

        MANCHESTER UNITED SEZONA KÖTÜ BAŞLADI

        İngiliz ekibi, hem UEFA Şampiyonlar Ligi hem de Premier Lig'de sezona kötü bir başlangıç yaptı.

        "Devler Ligi"nde yaptığı tek maçı kaybeden Manchester United, Premier Lig'de ise 7 müsabakada 3 galibiyet, 4 yenilgi yaşadı.

        Sahasında çıktığı son 2 lig maçını kaybeden "Kırmızılar" toplamda 10 gol atıp, 15 gol yedi.

        Manchetser United, Premier Lig'de 1989-1990 sezonundan sonra kulüp tarihinin en kötü sezon başlangıcını yaptı.

        KIRMIZI ŞEYTANLAR'DA EKSİK ÇOK

        İngiliz temsilcisinde farklı nedenlerden dolayı 5 futbolcu Galatasaray'a karşı süre alamayacak.

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        Teknik direktör Erik ten Hag'la yaşadığı gerilimin ardından kadro dışı bırakılan Jadon Sancho'nun yanı sıra sakatlıkları bulunan Lisandro Martinez, Luke Shaw, Tyrell Malacia ve Aaron Wan-Bissaka, forma giyemeyecek.

        Sakatlığı geçen Sergio Reguilon'un durumu ise belirsizliğini koruyor.

        Kız arkadaşına uyguladığı şiddet sonrasında kadro dışı bırakılan ancak yargı sürecindeki tavrı nedeniyle affedilen Brezilyalı Antony'nin de antrenman ve maç eksiği nedeniyle Galatasaray'a karşı forma giymesi beklenmiyor.

        ALTAY BAYINDIR, GALATASARAY'A KARŞI

        Manchester United'ın kadrosunda milli kaleci Altay Bayındır yer alıyor.

        Yaz transfer ve tescil döneminde Fenerbahçe'den kadroya katılan milli file bekçisi, Galatasaray'a karşı kadroda yer alacak.

        GALATASARAY, İNGİLTERE'Yİ TANIYOR

        Galatasaray'da 7 futbolcu daha önce top koşturduğu İngiltere'ye dönecek.

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        Bonservisi 2013-2015 arasında Manchester United'ta olan ancak fazla forma şansı bulamadığı için farklı takımlara kiralanan Wilfried Zaha, eski takımına karşı mücadele edecek.

        Daha önce İngiltere'de farklı takımlarda oynayan Angelino, Hakim Ziyech, Tete, Davinson Sanchez, Tanguy Ndombele, Lucas Torreira da alışık olduğu ülkede sahaya çıkacak.

        ASLAN'IN İNGİLTERE'DE GALİBİYETİ YOK

        Galatasaray, İngiliz takımlarına karşı deplasmandaki ilk galibiyetini almak için mücadele ediyor. Türkiye'nin uluslararası arenadaki en başarılı futbol takımı olarak dikkati çeken sarı-kırmızılılar, Avrupa kupalarında 309 kez mücadele etti.

        Tarihinde UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupa zaferleri bulunan Galatasaray, tüm kulvarlarda 309 müsabakada 111 galibiyet, 83 beraberlik ve 115 mağlubiyet yaşadı.

        Sarı-kırmızılı ekip, Avrupa kupaları tarihinde İngiliz temsilcileriyle ise 21 kez karşı karşıya geldi. İlk olarak 1978-1979 sezonunda West Bromwich Albion ile karşılaşan Galatasaray, sonrasında Manchester United, Chelsea, Leeds United, Arsenal ve Liverpool ile mücadele etti.

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        "Cimbom" söz konusu maçlarda 3 galibiyet, 8 beraberlik alırken, 10 yenilgi gördü.

        EN ÇOK MANCHESTER UNITED'LA KARŞILAŞTI

        Galatasaray, İngiliz takımları arasında en fazla maçı Manchester United ile yaptı.

        İki takım arasında tamamı Şampiyonlar Ligi'nde oynanan 6 mücadelede Galatasaray 1, Manchester United ise 2 kez güldü. Üç müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.

        Söz konusu rekabette sadece 2 maçta fileleri havalandıran sarı-kırmızılılar, 4 gol bulabildi. İngiliz temsilcisi ise 6 maçın 3'ünde skor üretip, toplam 8 gol attı.

        Galatasaray, İngiliz rakiplerinden Liverpool ve Chelsea ile dörder, Arsenal ile 3, West Bromwich Albion ve Leeds United ile ikişer kez karşılaştı.

        TARİHİ MAÇ!

        Sarı-kırmızılı ekibin Manchester United ile 1993-1994 sezonunda yaptığı maç, Türk futbol tarihine geçen klasiklerden oldu.

        İki takım tarihlerinde ilk kez 1993'te UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda karşı karşıya geldi. Eşleşmenin favorisi olarak gösterilen "Kırmızılar" karşısında ilk maçta deplasmandan 3-3'lük beraberlikle ayrılan sarı-kırmızılılar, rövanş maçını 0-0 tamamlayarak tur atladı.

        Bu sonuçla Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde adını 8 takım arasına yazdırırken, Manchester United'ın elenmesi Avrupa futbolunda büyük sürpriz olarak yorumlandı.

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        Haberi Hazırlayan: Çağatay Çelik
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