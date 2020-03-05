Manchester United Kulübü, 37 yaşındaki İngiliz file bekçisi Grant'in sezon sonunda bitecek kontratının bir yıl daha uzatıldığını duyurdu.

Kariyerinde Derby County, Burnley, Oldham Athletic, Sheffield Wednesday ve Stoke City'de forma giyen Grant, 2018'de Manchester United'a transfer olmuştu.

Üçüncü kaleci olarak takıma dahil edilen Grant, şu ana kadar Manchester United formasıyla 2 resmi maça çıktı.

