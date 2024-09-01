Manchester United: 0 - Liverpool: 3 | MAÇ SONUCU
İngiltere Premier Ligi'nin 3. haftasındaki dev maçta Liverpool, deplasmanda Manchester United'ı 3-0 mağlup etti. Luis Diaz (2) ve Mohamed Salah'ın golleriyle galip gelen Liverpool, puanını 9'a yükseltti. Manchester United ise haftayı 3 puanla tamamladı.
İngiltere Premier Ligi'nin 3. haftasında Old Trafford'ta oynanan Manchester United ile Liverpool arasındaki dev maç, Liverpool'un 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 35 ve 42. dakikalarda Luis Diaz, 56. dakikada da Mohamed Salah attı.
LIVERPOOL, SLOT DÖNEMİNE MÜTHİŞ BAŞLADI
Jürgen Klopp sonrası yeni teknik direktörü Arne Slot ile sezona başlayan Liverpool, üçte üç ile 9 puan topladı.
MANU'DAN KABUS GİBİ BAŞLANGIÇ
Manchester United ise Brighton'ın ardından Liverpool'a da yenildi ve 3 maçta 3 puanda kaldı.
Liverpool, milli ara sonrası Nottingham'ı ağırlayacak. Manchester United ise Southampton'a konuk olacak.