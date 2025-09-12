Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        12
        Trabzonspor
        TS
        10
        Göztepe
        GÖZ
        8
        Tümosan Konyaspor
        KON
        7
        Fenerbahçe
        FB
        7
        Samsunspor
        SAMS
        7
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        6
        Gaziantep FK
        GFK
        6
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        4
        ikas Eyüpspor
        EYP
        4
        Beşiktaş
        BJK
        3
        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
        FKGK
        3
        Rams Başakşehir
        İBFK
        2
        Zecorner Kayserispor
        KYS
        2
        Kocaelispor
        KOC
        1
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        1
        Kasımpaşa
        KSM
        0
        Gençlerbirliği
        GB
        0
        Haberler Spor Futbol İngiltere Manchester derbisinde kale Altay Bayındır'ın! - Futbol Haberleri

        Manchester derbisinde kale Altay Bayındır'ın!

        Manchester United Teknik Direktörü Ruben Amorim, Manchester City ile oynayacakları derbide kalede Altay Bayındır'ın oynayacağını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2025 - 16:28 Güncelleme: 12.09.2025 - 16:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Manchester derbisinde kale Altay Bayındır'ın!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Manchester United Teknik Direktörü Ruben Amorim, İngiltere Premier Lig'de pazar günü deplasmanda Manchester City ile oynayacakları derbi maçta kaleyi Altay Bayındır'ın koruyacağını söyledi.

        Portekizli teknik adam, bugün düzenlediği basın toplantısında, milli kalecinin Manchester City karşısında maça ilk 11'de başlayacağını belirterek, "Altay devam edecek çünkü buna ihtiyacımız var. Bu, Altay'a olan güvenimizin bir göstergesi." ifadelerini kullandı.

        Manchester United, yaz transfer döneminde Belçika ekibi Antwerp'ten 23 yaşındaki kaleci Senne Lammens'i transfer ederken, Kamerunlu file bekçisi Andre Onana'yı ise Trabzonspor'a kiraladı.

        Amorim, Onana'nın bordo-mavili ekibe kiralanmasıyla ilgili olarak da, "Sadece kulüp değil, Andre de durumun bir değişiklik gerektirdiğini anladı. Hem onun hem bizim için zordu ve bizim düşüncemiz kalecilerde bir değişiklik yapmaktı. Andre Onana için en iyisini diliyorum. Bazen seviyenize geri dönmek için ortamı değiştirmeniz gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Başkan Trump: Kirk'ün katilini sanırım yakaladık
        Başkan Trump: Kirk'ün katilini sanırım yakaladık
        Can Holding'in Tekfen'deki hisselerine el konuldu
        Can Holding'in Tekfen'deki hisselerine el konuldu
        Şimdi final zamanı!
        Şimdi final zamanı!
        80 milyon TL'lik alacak iddiası! İş insanını öldürüp canına kıydı!
        80 milyon TL'lik alacak iddiası! İş insanını öldürüp canına kıydı!
        10 soruda Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi
        10 soruda Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Kaza yaptı! Ayağa kalktı! Motosikletini kaldırdı! Hastanede öldü!
        Kaza yaptı! Ayağa kalktı! Motosikletini kaldırdı! Hastanede öldü!
        Sevgililerin öldüğü yangın kundaklama sonucu çıkmış!
        Sevgililerin öldüğü yangın kundaklama sonucu çıkmış!
        Transfer bitti artık gözler sahada!
        Transfer bitti artık gözler sahada!
        78 çarşafla Kartalkaya acısı!
        78 çarşafla Kartalkaya acısı!
        Kahreden olay kamerada! 3 yaşındaydı... Sallanmak isterken asılı kaldı!
        Kahreden olay kamerada! 3 yaşındaydı... Sallanmak isterken asılı kaldı!
        Yeni Corolla Çin'de ortaya çıktı
        Yeni Corolla Çin'de ortaya çıktı
        Tacizcisini öldüren liseli Azra'ya ceza indirimi
        Tacizcisini öldüren liseli Azra'ya ceza indirimi
        4000 yıllık sofra sırrı!
        4000 yıllık sofra sırrı!
        'Kelleme 1 milyon dolar ödül koymuşlar' demişti... 13 gün arayla 2. saldırı!
        'Kelleme 1 milyon dolar ödül koymuşlar' demişti... 13 gün arayla 2. saldırı!
        Magnetler ilk nasıl kullanılmaya başlandı?
        Magnetler ilk nasıl kullanılmaya başlandı?
        Rusya-Ukrayna müzakereleri durdu!
        Rusya-Ukrayna müzakereleri durdu!
        Jota Silva, Beşiktaş için İstanbul'da!
        Jota Silva, Beşiktaş için İstanbul'da!
        "Yaptığım işte bir hazine buluyorum"
        "Yaptığım işte bir hazine buluyorum"
        Habertürk Anasayfa