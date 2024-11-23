Manchester City - Tottenham: 0-4 (MAÇ SONUCU)

İngiltere Premier Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Manchester City, 12. haftada ağırladığı Tottenham'a 4-0 mağlup olarak taraftarına büyük bir şok daha yaşattı.

Guardiola'nın ekibi, bu sonuçla ligde üst üste 3. mağlubiyetini aldı.

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Tottenham'a güçlü rakibi karşısında üç puanı getiren golleri 13 ve 20'de James Maddison, 52'de Pedro Porro ve 90+3'te Brennan Johnson kaydetti.

Ligde lider Liverpool'un 5 puan gerisinde ikinci sırada yer alan Manchester City, bu sonuçla 23 puanda kaldı. Deplasmanda 2 maç sonra kazanan Tottenham ise puanını 19'a yükseltti.