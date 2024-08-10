Manchester City - Manchester United: 1-1 (7-6)

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İngiltere’de Premier Lig şampiyonu Manchester City ile FA Cup şampiyonu Manchester United, Community Shield kupasında karşı karşıya geldi. Wembley Stadyumu’nda oynanan mücadelede Avustralyalı hakem Jarred Gillett düdük çaldı. Manchester City karşılaşmaya; Ederson, Lewis, Akanji, Dias, Gvardiol, Kovacic, O'Reilly, McAtee, Bobb, Doku ve Haaland ile çıktı. Manchester United ise; Onana, Dalot, Maguire, Evans, Martinez, Casemiro, Mainoo, Mount, Amad, Fernandes ve Rashford ile sahada yer aldı.

Çekişmeli geçen karşılaşmanın normal süresi 1-1 biterken, Manchester United’ın golünü 82’nci dakikada Alejandro Garnacho attı. Manchester City’nin golü ise 89’uncu dakikada Bernardo Silva’dan geldi. Normal sürenin tamamlanmasının ardından penaltılara giden maçta Manchester City, Manchester United’ı 7-6 mağlup ederek İngiltere Community Shield kupasını 7’nci kez müzesine götürmeyi başardı.

Öte yandan Manchester United forması giyen milli oyuncu Altay Bayındır, karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.