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        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi Manchester City-Kopenhag: 3-1 (MAÇ SONUCU) - Futbol Haberleri

        Manchester City-Kopenhag: 3-1 (MAÇ SONUCU)

        Manchester City, 3-1 kazandığı maçın rövanşında Kopenhag'ı yine aynı skorla 3-1 mağlup edip UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi. Son şampiyon İngiliz devine turu getiren golleri Akanji, Alvarez ve Haaland kaydetti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.03.2024 - 00:38 Güncelleme: 07.03.2024 - 01:32
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        Son şampiyon M.City rekorla turladı!
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        UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son şampiyonu Manchester City, son 16 turu rövanş maçında ağırladığı Kopenhag'ı 3-1 mağlup etti.

        Danimarka'daki ilk maçı da aynı skorla kazanan İngiliz devi, adını çeyrek finale yazdırdı.

        Manchester City'ye turu getiren golleri 5'te Manuel Akanji, 9'da Julian Alvarez ve 45'te Erling Haaland kaydetti.

        Galatasaray'ın grubundan ikinci olarak çıkan Kopenhag'ın City karşısındaki tek golü ise 29'da Mohamed Elyounoussi'den geldi.

        MANCHESTER CITY TARİHE GEÇTİ

        Kopenhag filelerine ilk yarıda üç gol gönderen Manchester City, Avrupa kupaları tarihinde üst üste dokuz iç saha maçında 3+ gol atan ilk takım oldu.

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