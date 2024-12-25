Manchester City'de yaprak dökümü!

İngiltere Premier League'de bu sezon büyük bir yıkım yaşayan Pep Guardiola'nın takımı Manchester City, son yılların en düşük form grafiğini elde etti.

İspanyol çalıştırıcının kariyerindeki en kötü dönem olarak lanse edilen bu sezon, İngiliz devinde de büyük değişimlere yol açacak.

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İngiltere'de yer alan haberlerde Pep Guardiola'nın 5 futbolcuyla yollarını ayırmak istediği söylendi.

Daily Record'un haberine göre; Guardiola'nın gözden çıkarttığı isimler Kevin de Bruyne, İlkay Gündoğan, Kyle Walker, Ederson, Bernardo Silva ve Ruben Dias oldu. Pep Guardiola'nın bu isimleri göndermek istemesine neden olan sebep ise Katalan çalıştırıcının sorun yaşaması ve oyuncuların başarıya doyması olarak belirtildi. Manchester City, bu önlenemeyen düşüşte 12 resmi maçın 9'unda mağlubiyetten kurtulamadı.