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        Haberler Spor Futbol İngiltere Manchester City, Bernardo Silva'nın sözleşmesini uzattı! - Futbol Haberleri

        Manchester City, Bernardo Silva'nın sözleşmesini uzattı!

        Manchester City, Portekizli yıldızı Bernardo Silva ile sözleşme yeniledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2023 - 20:42 Güncelleme: 23.08.2023 - 20:42
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        City, Silva'nın sözleşmesini uzattı!
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        İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, Portekizli yıldızı Bernardo Silva ile sözleşme yeniledi.

        Kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki futbolcuyla 2026 yılına kadar sürecek yeni bir sözleşme imzalandığı kaydedildi.

        Manchester ekibinin formasıyla şu ana kadar 308 maça çıkan ve 55 gol atan Silva, 5 Premier Lig, 4 Lig Kupası, 2 Federasyon Kupası, bir kez de UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı.

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