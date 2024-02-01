Manchester City: 3 - Burnley: 1 MAÇ SONUCU
İngiltere Premier Lig'de 22. haftasında konuk ettiği Burnley'i 3-1 yenen Manchester City, zirve takibini sürdürdü.
Premier Lig'in 22. haftasında Manchester City, Etihad Stadı'nda Burnley'i ağırladı. Mücadeleden 3-1'lik skorla Manchester City, galip ayrıldı.
City'e 3 puanı getiren golleri 16. ve 22. dakikalarda Julian Alvarez, 46. dakikada Rodri kaydetti. Burnley'nin tek golü ise 90+3. dakikada Al Dakhil'den geldi.
Bu sonuçla üst üste 4. galibiyetini alan Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, puanını 46'ya yükseltti. Bir maçı eksik olan City, 2. sırada yer alarak zirve takibine devam etti.
Galibiyet hasreti 4 karşılaşmaya çıkan Burnley ise 12 puanla küme düşme hattında kaldı.