İngiltere Premier Lig'de Tottenham, deplasmanda Manchester City'i 3-2 mağlup etti.

4. dakikada Dejan Kulusevski'nin golüyle 1-0 öne geçen Tottenham, 33'te İlkay Gündoğan'ın golüne engel olamadı ve ilk 45 dakika 1-1'lik eşitlikle geçildi.

59. dakikada Heung-Min Son'un pasında Harry Kane sahne aldı ve Tottenham bir kez daha öne geçti.

90+1. dakikada Romero'nun elle müdahalesi sonrasında hakem penaltı kararı verirken Mahrez skora dengeyi getirdi.

Mücadelede son dakikalara girilirken Harry Kane, Tottenham'ı bir kez daha öne geçirdi ve maçın sonucunu söyledi: 3-2