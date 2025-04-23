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        Haberler Spor Futbol İngiltere Manchester City: 2 - Aston Villa: 1 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Manchester City: 2 - Aston Villa: 1 | MAÇ SONUCU

        İngiltere Premier Ligi'nin 34. haftasında Manchester City, evinde Aston Villa'yı 2-1 mağlup etti. 90+4. dakikada Matheus Nunes'in attığı golle galibiyete ulaşan Manchester City, puanını 61'e yükselterek maç fazlasıyla 3. sıraya tırmandı. Aston Villa ise haftayı 57 puanla tamamladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.04.2025 - 00:26 Güncelleme: 23.04.2025 - 00:26
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        Manchester City, 90+4'te üç puanı kaptı!
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        İngiltere Premier Ligi'nin 34. haftasında Manchester City, evinde Aston Villa'yı konuk etti. Etihad'da oynanan müsabakayı kazanan 2-1'lik skorla Manchester City oldu.

        Karşılaşmanın ilk golü 7. dakikada Bernardo Silva'dan geldi. Bu gole cevap 18. dakikada penaltı noktasından Marcus Rashford'dan geldi. Maçta son sözü ise 90+4'de Matheus Nunes söyledi ve Manchester City maçı 2-1 kazandı.

        MAÇIN ARDINDAN OLUŞAN DURUM

        Bu sonuç ile birlikte Manchester City, 61 puanla 3. sırada yer aldı. Aston Villa ise 57 puanla 7. sırada bulunuyor.

        Manchester City, gelecek hafta sahasında Wolves'u ağırlayacak. Aston Villa ise sahasında Fulham'ı konuk edecek.

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