Manchester City: 1 - Everton: 1 | MAÇ SONUCU

30 Ekim'den bu yana sergilediği performansla zorlu bir dönemden geçen Pep Guardiola yönetimindeki mavi-beyazlı ekipte işler bir türlü yoluna girmiyor.

Manchester temsilcisi, Everton ile yaptığı maçta öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan bir puanla ayrıldı.

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Etihad Stadı'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi takımın golünü 14. dakikada Bernardo Silva, Everton'ın golünü ise 36. dakikada Iliman Ndiaye kaydetti. City'de Erling Haaland, 53. dakikada penaltı vuruşundan faydalanamadı.

Manchester City, tüm kulvarlarda çıktığı son 13 müsabakada tek galibiyet alabilirken, 3 beraberlik ve 9 yenilgi yaşadı. Mavi-beyazlılar, Premier Lig'de oynadığı 18 maçta hanesine 28 puan yazdırabildi.