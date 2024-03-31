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        Haberler Spor Futbol İngiltere Manchester City: 0 - Arsenal: 0 MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Manchester City: 0 - Arsenal: 0 MAÇ SONUCU

        İngiltere Premier Lig'in 30. haftasında Manchester City ile Arsenal arasında oynanan mücadele 0-0'lık beraberlikle tamamlandı. Bu sonuçla Brighton Hove Albion karşısında 2-1 kazanan Liverpool, ligin yeni lideri oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.03.2024 - 20:40 Güncelleme: 31.03.2024 - 20:40
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        Kazanan çıkmadı! Yeni lider...
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        Premier Lig’de 30. haftanın kapanış maçında Manchester City, Ettihad Stadyumu’nda Arsenal’i ağırladı. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren karşılaşma golsüz eşitlikle sona erdi. Haftaya lider giren Arsenal puanını 65’e, Manchester City ise 64’e yükseltti.

        Ligde bugün oynanan diğer müsabakada ise Liverpool, sahasında Brighton Hove Albion ile karşılaştı. Kırmızılar, henüz 2. dakikada 1-0 geriye düştüğü maçı 2-1 kazanmasını bildi. Haftaya Arsenal ile aynı puanda 2. sırada giren Liverpool, puanını 67’ye yükselterek ligin yeni lideri oldu.

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