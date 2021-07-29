Antalya'nın Manavgat ilçesinde devam eden yangına müdahale çalışmaları tüm hızla sürerken bölgeden yükselen alevler çevrede bulunan hidroelektrik santrali başta olmak üzere Oymapınar Barajı'nı da tehdit ediyor.

ANTALYA'NIN ELEKTRİĞİ TEHLİKEDE

Yangının bölgede elektrik üretimini sağlayan hidroelektrik santraline doğru yaklaştığı bildirilirken işletmede çalışan 10 personel önlem almaya çalışırken profesyonel destek bekliyor. Santralin yanması durumunda Antalya'nın tüm elektriği kesileceği gelen bilgiler arasında.

OYMAPINAR BARAJI DA RİSK ALTINDA

Edinilen bilgilere göre yangın bölgesine 10 kilometre yakında bulunan Oymapınar Barajı da risk altında.

İÇ BURKAN MANZARALAR

Manavgat'taki yangın ağaçları kül ederken doğadaki hayvanlar da zarar gördü. Ormanda yaşayan kaplumbağalar yangında çaresizce can verdi.