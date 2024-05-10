Manaj'a 4 ülkeden teklif var
EMS Yapı Sivasspor'un golcüsü Rey Manaj'a 4 ülke takımından ciddi teklifler var. Kulüp yönetimi 15 milyon euro bonservis bedeli belirlediği Arnavut golcü için pazarlık yapmak istemiyor
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TRT Spor'un haberine göre; Rey Manaj’a İngiltere Premier Lig, Fransa Lig 1, İtalya Serie A ve Suudi Arabistan takımlarından teklifler var. Şu ana kadar Türkiye’den herhangi bir takım Rey Manaj için Sivasspor yönetimiyle görüşme yapmadı.
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Rey Manaj’ın özellikle Avrupa Kupası finallerinde göstereceği performansı transferini de etkileyecek.
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Gelecek sezon Avrupa Kupalarına katılmayı hedefleyen EMS Yapı Sivasspor, kadro yapılanması için çalışmalara başladı. Teknik direktör Bülent Uygun da Rey Manaj’ın transferinin gerçekleşmesi ihtimali üzerine planlamasını yapıyor.
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Manaj Sivas'ta küllerinden doğdu
EMS Yapı Sivasspor’un golcü yıldızı Rey Manaj kariyerinin en skorer sezonunu yaşıyor.
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24 Şubat 1997’de Arnavutluk’un Lushnje şehrinde dünyaya gelen Rey Manaj, futbola Sampdoria alt yapısında başladı. Ardından Cremonese, Inter, Pescara, AC Pisa, Granada, Albacete, Barcelona, Spezia Calcio formasını giyen sporcu son olarak Watford’ta göre yaptı.
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Sivas ekibine sezon başında gelen Rei Manaj İtalya’da Inter, İspanya’da Barcelona takımlarında da forma giymiş olmasına rağmen Sivas’taki kadar başarılı olamamıştı.
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2022- 23 sezon başında Barcelona’dan Championship ekiplerinden Watford’a transfer olmuş ancak devre arasında sözleşmesi feshedilmişti.
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Yaklaşık 6 ay sahalardan uzak kalan Manaj, 22 Ağustos 2023’de Yiğidolar’a imza atmıştı. EMS Yapı Sivasspor’da adeta yeniden doğan Rey Manaj bir sezonda en fazla gol atan oyuncu olarak kulüp tarihine de geçti.
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Sivas ekibinde çıktığı 33 maçta 22 gol atarak 1 de gol pası veren Manaj, bu performansıyla kariyer sezonunu yaşadı. Sivas’taki başarısı ile Arnavutluk Milli Takımına da yeniden seçildi.
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