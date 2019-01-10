MAN’ın Ankara’daki üretim fabrikasında 2009 yılından bu yana Yürütme Kurulu Başkanı ve Genel Müdür olarak görevini yürüten Münür Yavuz, MAN Truck & Bus’ın üç kıtada bulunan otobüs üretiminin sorumluluğunu üstlendi. Sorumluluk alanında, üretim, lojistik ve kalite gibi birçok alt birimin de bulunduğu Yavuz, böylece üç kıtada kapsamlı bir görev üstlenmiş oldu.

2009 yılında günlük otobüs üretimi 6 olan MAN Türkiye A.Ş., Münür Yavuz döneminde kapasitesini iki kattan daha fazla artırarak 2019 başından itibaren günlük 13 otobüse çıkardı. Buna paralel olarak şirketin 2009 yılında bin 498 olan istihdam rakamı ise 2019 yılı başında 3 bin 425 kişiye ulaştı.

'DOĞRU ZAMANDA DOĞRU YERDE OLARAK BÜYÜDÜK'

Son dönemde yakaladıkları önemli büyüme trendine dikkat çeken MAN Türkiye A.Ş. CEO’su Münür Yavuz, "2015’ten bu yana her sene günlük üretimimizi arttırarak, düzenli olarak büyüyoruz. Bu güçlü büyümemizin temelinde doğru zamanda, doğru yerde, doğru sonuçlar verebilen bir organizasyon olmamız bulunuyor" dedi.

ODTÜ Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü’nden 1987 yılında mezun olan Münür Yavuz, sırasıyla MNG ve Yüksel İnşaat’ta 2 yıl, Toyota’da 10 yıl ve Karsan’da ise 9 yıl görev almasının ardından MAN Türkiye A.Ş.’deki kariyerine 2009 yılında Yürütme Kurulu Başkanı ve Genel Müdür olarak başlamıştı.