Mame Thiam, Ferdi Tayfur'u 'Hatıran Yeter' ile andı
Eyüpspor'da forma giyen Senegalli futbolcu Mame Thiam, 2 Ocak'ta hayatını kaybeden Ferdi Tayfur'un 'Hatıran Yeter' şarkısını seslendirdi
Giriş: 12.01.2025 - 12:27 Güncelleme: 12.01.2025 - 12:27
Eyüpspor'un Senegalli futbolcusu Mame Thiam, 2 Ocak'ta hayatını kaybeden Ferdi Tayfur'un 'Hatıran Yeter' adlı şarkısını seslendirdi.
Thiam, o anları "Hatıran yeter Ferdi Baba" notu ile yayımladı.
Kısa sürede yoğun ilgi gören videoya bazı sosyal medya kullanıcıları; "Mükemmel performans baba", "Ülkemize gelen topçular bile acı çekiyor" ve "Helal baba Thiam" şeklinde yorumda bulundu.
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