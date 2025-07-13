Ankara'da 26 katlı binada yangın

Çankaya ilçesi Alacaatlı Mahallesi'nde bir sitedeki 26 katlı binanın 4. katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Fotoğraf: AA

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AA'nın haberine göre; alevler kısa sürede diğer katlara sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Bölgeye gelen ekipler, bina sakinlerini tahliye etti.

Fotoğraf: DHA

DUMANDAN ETKİLENEN KİŞİLER HASTANELERE KALDIRILDI

Yangında dumandan etkilenenler, ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

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Fotoğraf: AA

Yangına müdahale eden bir itfaiye erinin de dumandan etkilendiği öğrenildi.

Fotoğraf: AA

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Fotoğraf: AA

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, olay yerine gelerek çalışmaları takip etti

*Haberin ilk fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.