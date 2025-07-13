Ankara'da 26 katlı binada yangın
Ankara'nın Çankaya ilçesinde 26 katlı bir binanın 4. katında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, kısa sürede diğer katlara sıçrayarak büyüyen yangına müdahale ediyor
Çankaya ilçesi Alacaatlı Mahallesi'nde bir sitedeki 26 katlı binanın 4. katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Fotoğraf: AA
AA'nın haberine göre; alevler kısa sürede diğer katlara sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Bölgeye gelen ekipler, bina sakinlerini tahliye etti.Fotoğraf: DHA
DUMANDAN ETKİLENEN KİŞİLER HASTANELERE KALDIRILDI
Yangında dumandan etkilenenler, ambulanslarla hastanelere sevk edildi.
Yangına müdahale eden bir itfaiye erinin de dumandan etkilendiği öğrenildi.Fotoğraf: AA
İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.Fotoğraf: AA
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, olay yerine gelerek çalışmaları takip etti
*Haberin ilk fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.