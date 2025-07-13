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        Haberler Gündem Ankara'da 26 katlı binada yangın

        Ankara'da 26 katlı binada yangın

        Ankara'nın Çankaya ilçesinde 26 katlı bir binanın 4. katında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, kısa sürede diğer katlara sıçrayarak büyüyen yangına müdahale ediyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2025 - 00:14 Güncelleme: 13.07.2025 - 02:18
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        Ankara'da 26 katlı binada yangın
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        Çankaya ilçesi Alacaatlı Mahallesi'nde bir sitedeki 26 katlı binanın 4. katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Fotoğraf: AA
        Fotoğraf: AA

        AA'nın haberine göre; alevler kısa sürede diğer katlara sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Bölgeye gelen ekipler, bina sakinlerini tahliye etti.

        Fotoğraf: DHA
        Fotoğraf: DHA

        DUMANDAN ETKİLENEN KİŞİLER HASTANELERE KALDIRILDI

        Yangında dumandan etkilenenler, ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

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        Fotoğraf: AA
        Fotoğraf: AA

        Yangına müdahale eden bir itfaiye erinin de dumandan etkilendiği öğrenildi.

        Fotoğraf: AA
        Fotoğraf: AA

        İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

        Fotoğraf: AA
        Fotoğraf: AA

        Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, olay yerine gelerek çalışmaları takip etti

        *Haberin ilk fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.

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        #ankara
        #haberler
        #Çankaya
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