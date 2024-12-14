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        Haberler Gündem 3. Sayfa Mamak'ta "barınakta katliam" iddiası | Son dakika haberleri

        Mamak'ta "barınakta katliam" iddiası

        Başkentte Mamak Kutludüğün Mahallesi'nde bulunan ve Mamak Belediyesine ait barınakta hayvanların katledildiği iddiasıyla bir grup vatandaş hayvan barınağı önünde toplanırken, belediye avukatlarının da barınakta inceleme yaptığı bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2024 - 22:32 Güncelleme: 14.12.2024 - 23:31
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        "Barınakta katliam" iddiası
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        Ankara'da Mamak Belediyesine ait barınakta hayvanların katledildiği ileri sürüldü. Bunun üzerine 30 kişilik bir grup, barınak önünde toplanarak hayvanların katledildiği iddiasıyla tepkilerini dile getirdi.

        Olay yerine gelen Mamak Belediyesi avukatları, kalabalıktan bir grupla inceleme yapmak üzere barınağa girdi. İncelemenin devam ettiği bildirilen barınak etrafında güvenlik güçlerinin de tedbir amaçlı bekletildiği öğrenildi.

        İncelemenin devam ettiği bildirilen barınak etrafında güvenlik güçlerinin de tedbir amaçlı bekletildiği öğrenildi.

        Ankara Valiliği de konuya ilişkin, "Mamak Belediyesi bünyesindeki hayvan barınağı ile alakalı sosyal medyada yer alan haberler üzerine il jandarma Komutanlığımız birimleri tarafından konu ve sorumlular hakkında gerekli tahkikata başlanmış olup titizlikle sürdürülmektedir." açıklamasında bulundu.

        MAMAK BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA

        Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin de yazılı açıklamasında, Kutludüğün Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Geçici Bakımevi’nde yaşanan durum karşısında büyük bir üzüntü ve endişe duyduğunu bildirdi.

        Şahin, "Bir hayvansever olarak bu görüntülerden derin bir üzüntü yaşadım ve hemen tahkikat başlattım. Bu süreçte, görev ihmalinde bulunan, art niyetli hareket eden veteriner hekimler veya barınak çalışanlarının görevden alınacağını bilmenizi isterim." ifadesini kullandı.

        Öte yandan soğuk havaya rağmen, hayvanseverlerin barınak önündeki bekleyişleri devam ediyor. Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alırken, barınakta yaşananlara tepki gösteren hayvanseverler, olayın titizlikle incelenmesini ve sorumlularının cezalandırılmasını talep etti.

        "HAYVANLARIN BİRBİRİNİ PARÇALADIKLARINI, AÇ KALDIKLARINI ÖĞRENDİK"

        Barınak önünde bekleyen Çetin Erdan, olayın vahametine dikkati çekerek, "İçeride hayvanların birbirini parçaladıklarını, aç kaldıklarını öğrendik. Hayvanların yaşam alanlarının böyle olmaması gerekir, bunu kabul etmiyoruz." diye konuştu.

        Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu (HayKonfed) Başkan Yardımcısı Haydar Özkan ise barınakta çok sayıda hayvanın öldüğüne ilişkin görüntüler gördüğünü ileri sürerek, "İçeride durum fecaat. Çok aç hayvanlar gördük." ifadelerini kullandı.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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