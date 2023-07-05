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Maltepe Belediyesi'nde silah sesleri yükseldi!

İstanbul'da Maltepe Belediyesi'nde korku dolu anlar yaşandı. Olayda belediye binasından silah sesleri yükseldi. Emniyet güçlerinin sevk edildiği belediye binasında bir kişinin gözaltına alındığı öğrenildi

Giriş: 05.07.2023 - 15:35 | Güncelleme: ABONE OL
Maltepe Belediyesi'nde saldırgan paniği: Silah sesleri yükseldi! - Son dakika haberler
Maltepe Belediyesi'nde silahlı saldırgan paniği!
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DHA

Maltepe Belediye binasından silah sesleri yükseldi. Olay yerine polis sevk edilirken bir kişi gözaltına alındı.

Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Belediyemize yönelik silahlı saldırı gerçekleştirilmiştir. Saldırgan psikolojik sorunları olduğunu bu sebeple saldırıyı gerçekleştirdiğini ifade etmiştir. Suç unsurları etkisiz hale getirilerek, saldırgan emniyet güçlerine teslim edilmiştir. Herhangi bir yaralanma ya da olumsuzluk söz konusu değildir. Olay kontrol altındadır. Emniyetteki süreci yakından takip ettiğimizi belirtir, kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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