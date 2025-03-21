Malta Nerede, Hangi Kıtada Yer Alır? Malta Başkenti, Bayrağı, Nüfusu, Para Birimi, Şehirleri ve Saat Farkı Nedir?

Malta hangi kıtada yer almaktadır, Malta bayrağının anlamı nedir, Malta şehirleri içinde en popüler şehirler hangileri gibi soruları sizler için yanıtladık.

Malta Hangi Kıtada Yer Almaktadır?

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Takımadalar ülkesi olarak tanınan Malta hangi kıtada yer almaktadır diye merak edenler için ülkenin Avrupa’nın Güneyi’nde yer aldığını belirtelim. Malta takımadaları, üç büyük ve iki küçük adadan meydana gelir. Büyük adaların isimleri, Malta, Gazo ve Comino’dur. Toplam yüzölçümü 316 kilometre kare olan Malta’nın en büyük adası ise 246 kilometre kare alana sahip olan Valetta’dır. Malta nerede diye ülkenin konumu hakkında daha detaylı bilgi verecek olursak, bu ada ülkesinin Akdeniz’in ortasında bulunduğunu ekleyebiliriz. Ayrıca Sicilya’nın da Güneyinde yer alan Malta, yüzyıllar boyunca Kuzey Afrika ve Avrupa arasındaki köprü görevini üstlenmiştir.

Malta Başkenti ve Malta Şehirleri

Malta başkenti, aynı zamanda ülkenin en büyük adası olan, Valletta'dır. Başkent Valetta, 16. Yüzyıl kenti olması sebebiyle, Barok karakterine sahip bir şehirdir. Malta başkenti Valetta adını, Jean Parisot De Vallette isimli bir şövalyeden almıştır. Küçük ancak zarif bir başkent olan Valletta, oldukça ilginç bir özelliğe sahip. Valetta, “Dünyanın en yoğun tarihi alanlarından biri” ünvanı ile karşımıza çıkar. Bunun nedeni ise elli beş hektarlık küçük bir alan içinde, fazlasıyla tarihi değer bulundurmasıdır. UNESCO Dünya Miras Listesi’nde dahil olan Valetta’nın içinde üç yüz yirmi anıt bulunur. Diğer Malta şehirleri de Valletta gibi köklü bir tarihe geçmişe sahiptir. Bu Malta şehirlerinden biri de geçmişte ülkeye başkentlik yapan, Mdina kentidir. Mdina, “sessiz şehir” olarak adlandırılan ve Barok mimarisi ile göz dolduran önemli bir şehirdir. Dar sokakları, katedralleri, klişeleri, sarayları ile muhakkak görülmesi gereken Malta şehirleri içinde yer alır. Malta’da toplamda altmış sekiz yerel konsey vardır. Bu konseyler şehir statüsünde kabul edilir. Şehir kategorisinde olan bu yapılara, tarihte “citta” ünvanı verilmiştir. Malta resmi dili ise Malti ve İngilizcedir. Maltaca olarak da anılan dil, Afro-Asya dil ailesi grubunda yer alan tek Avrupa dilidir.

Malta Bayrağının Anlamı Malta tarihi kökenin M.Ö. 5.000’li yıllara kadar dayandığı düşünülür. Malta topraklarında yaşayan ilk insan belirtilerinin ise Neolitik döneme kadar uzandığı tahmin ediliyor. Bu demek oluyor ki Malta topraklarında, Taş Devri insanlarının kalıntılarına rastlanmaktadır. Bu kalıntılar nedeniyle ülkeye Sicilya’dan gelindiği tahmin edilir. Bugün ise resmi adıyla Malta Cumhuriyeti, 1974 yılında kurulmuş bir takımada ülkesidir. Geldiği bu noktaya kadar çok uluslu geçmişi ve neredeyse her uygarlıktan aldığı izleri ile köklü bir kültüre sahip olmuştur. Bugün yönetim biçimi parlamenter demokrasi olan, Malta Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı, beş yılda bir seçilir. Malta bayrağının anlamını merak edenler için bayrağın üç renkten oluştuğunu belirtelim. Beyaz ve kırmızı renklere sahip olan Malta bayrağının anlamı, hoşgörü ve bağımsızlık uğruna hayatını kaybeden askerleri temsil ediyor. Bayrak, ortadan ikiye bölünmüş şekilde sol tarafında beyaz ve sağ tarafında kırmızı rengini bulundurur. Beyaz hoşgörüyü, kırmızı ise az önce belirttiğimiz gibi yaşamını kaybeden askerleri simgeler. Bayrağın sol üst köşesindeki gri renkli haç işareti ise Hristiyan dini için önemli isimlerden biri olduğu bilinen Aziz Yorgi’yi temsilen eklenmiştir. Malta Nüfusu ve Malta Para Birimi Malta, 316 kilometre karelik yüzölçümü ve bir ada ülkesi olarak çok fazla diyebileceğimiz altmış sekiz şehriyle Akdeniz’in ortasında yer alır. Malta nüfusu, 2023 yılında 552.747 olarak kaydedilmiştir. Analistlere göre Malta nüfusunun 2025 yılında 0.56 milyon seviyesine yükseleceği düşünülmektedir. Nüfus açısından Malta’nın en büyük şehri ise yirmi beş bin kişi ile Birkirkara şehridir. Yaklaşık 53 milyon nüfusa sahip Malta’da evsiz insan bulunmuyor. Ekonomik açıdan sıkıntı çekmeyen bir ülke olan Malta para birimi, önceden Malta Lirası iken 2008 yılında Euro’ya geçişmiştir. 2004 yılında Avrupa Birliği’ne katıldıktan dört yıl sonra Euro para birimine geçiş yapan Malta Türkiye saat farkı merak edilmektedir. Akdeniz’in ortasında yer alan Malta, Türkiye’den iki saat geridir. Yani Malta konumunda saat 18.005 iken Türkiye konumu saati 20.05 olur. Ancak bu konuda yerel saat uygulamaları saat farkı üzerinde etkilidir. Yaz saati veya kış saati uygulaması ile saat farkında değişiklikler görülebilir. Mesela Malta yaz saati uygulamasına geçer ise Türkiye ile arasındaki iki saatlik fark, bir saate düşecektir.

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