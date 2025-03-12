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        Haberler Ekonomi Alışveriş Gıda Maliyet artıyor: TÜSEDAD çiğ süt için tavsiye fiyatını açıkladı - Alışveriş Haberleri

        Maliyet artıyor: TÜSEDAD çiğ süt için tavsiye fiyatını açıkladı

        Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği (TÜSEDAD) şubat ayı 1 litre soğutulmuş çiğ süt üretim maliyetini 21,08 TL olarak hesaplarken, USK süt maliyet eşdeğeri 19,58 TL/lt olarak hesapladı. Bu maliyetlerle 1 litre soğutulmuş çiğ sütün referans fiyatının 25,2 lira, sıcak süt tavsiye fiyatının (USK'nın açıkladığı) ise litre başına 23,4 olmasını öneriyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.03.2025 - 11:23 Güncelleme: 12.03.2025 - 11:23
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        TÜSEDAD çiğ süt için tavsiye fiyatını açıkladı
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        Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği (TÜSEDAD), 1 litre soğutulmuş çiğ süt tavsiye fiyatının 25,20 TL/lt olarak açıklanmasını önerdi. Bir önceki ay tavsiye fiyatı 24,30 TL/lt seviyesindeydi.

        Açıklamada, "Sektörü dengede tutacak ve hem et hem de çiğ süt üretim arzının devamlılığını sağlayacak olan çiğ süt tavsiye fiyatının; derneğimiz tarafından her ay hesaplanan maliyet üzerine konacak ortalama yüzde 20 kar ile soğuk süt için, 25,2 TL/lt ve Sıcak süt tavsiye fiyatının (USK’nın açıkladığı) ise 23,4 TL/lt olarak açıklanması önerilmektedir" denildi. USK'nın ocak ayından geçerli olmak üzere çiğ süt tavsiye fiyatı litre başına 17,15 TL olarak açıklanmıştı.

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        TÜSEDAD: 30 LİTRE SÜT VEREN BİR ÇİFTLİK İÇİN MALİYET İLAN EDECEĞİZ

        Açıklamada şu bilgiler verildi:

        "Derneğimiz maliyet komisyonu; 100 baş sağmal kapasitesine sahip bir işletmeyi baz alıp, günde 28 litre üzerinden hesapladığı maliyeti artık 30 litre üzerinden hesaplamaktadır. Tüm dünyaya paralel olarak bizlerin de verimlilik artışına ayak uydurmamız gerekmektedir. Bu nedenle bu aydan itibaren günde ortalama 30 litre süt veren bir çiftlik için maliyet ilan edeceğiz. Maliyet programımız farklı sürü büyüklükleri ve süt verimleri için de hesaplama yapılacak şekilde hazırlandığından, her sürü büyüklüğü ve farklı verim düzeyleri için de hesaplama yapılabilmektedir. Aynı şekilde, çalışan personel sayısı ve hizmet alımları da sürü büyüklüğüne göre belirlenmektedir.

        YEM FİYATLARINDAKİ ARTIŞ MALİYETE YANSIDI

        Buna göre; güncel yem ve diğer tüm giderlerin ve gelirlerin dikkate alındığı hesaplama metodumuza göre Şubat ayı 1 litre soğutulmuş çiğ süt üretim maliyeti 21,08 TL/lt olarak hesaplanmıştır. 1 litre çiğ sütün soğutma bedeli 1,50 TL olarak kabul edildiğinde USK süt maliyeti eşdeğeri ise (sıcak süt) 19,58 TL/lt’dir. Bir önceki aya göre; kuru yonca otunda ortalama yüzde 12 , dane arpada ise ortalama yüzde 11 fiyat artışına karşın gebe düve satış fiyatında ve kesim fiyatında oluşan artışlar rasyon maliyetindeki artışı biraz düşürmüş ve ocak ayına göre 1 litre çiğ süt maliyetinde 58 kuruşluk artışa neden olmuştur.

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        ÇİĞ SÜT İÇİN TAVSİYE FİYATI 25,20 TL OLDU

        Sektörü dengede tutacak ve hem et hem de çiğ süt üretim arzının devamlılığını sağlayacak olan çiğ süt tavsiye fiyatının; derneğimiz tarafından her ay hesaplanan maliyet üzerine konacak ortalama yüzde 20 kar ile soğuk süt için, 25,2 TL/lt ve Sıcak süt tavsiye fiyatının (USK’nın açıkladığı) ise 23,4 TL/lt olarak açıklanması önerilmektedir."

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