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Mali Müşavir nedir, nasıl olunur ve şartları nelerdir? Kimler mali müşavir olamaz?

Popüler meslekler arasında gösterilen mali müşavirlik pek çok kişinin en çok tercih ettiği meslekler arasında. Ülkemizde sıklıkla hakkında araştırma yapılan bir meslek olan mali müşavirlik, ticari iş yerlerinin finans işlerinden sorumludur. Peki, mali müşavir nedir, nasıl olunur ve şartları nelerdir? İşte mali müşavir mesleği ile ilgili detaylar...

05.08.2022 - 10:09 | Güncelleme: ABONE OL

  • Son dönemlerde çok fazla tercih edilen ve kazandıran meslekler arasında yer alan mali müşavirlik ile ilgili insanların merakı gün geçtikçe artıyor. Mali müşavirlik için eğitim alan ve staj yapanlar; mali müşavir nasıl olunur ve şartları nelerdir aramaları yapıyor. İşte ayrıntılar...

  • MALİ MÜŞAVİR NEDİR, NASIL OLUNUR?

    Mali müşavir, ticari yerlerin muhasebe ile ilgili tüm finansal hizmetlerini gerçekleştiren kişilere verilen isimdir. Mali müşavirler iki gruba ayrılır. Bunlar ise, serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirdir. Mali müşavir olmak için şu adımları takip etmek gerekir;

    Mali müşavir olmak için üniversitelerin hukuk, iktisat, maliye, siyasal bilimler, muhasebe, bankacılık, işletme ve kamu yönetimi gibi bölümlerinde okumak gerekir. Mesleki yeterlilik sınavından hemen sonra adayların üç sene staj eğitimi görmesi gerekir. Eğitim ve staj sürecinin ardından ise mesleğe girilebilir.

  • Stajlar, serbest muhasebeci mali müşavir, yeminli mali müşavir şirketlerinde ya da serbest muhasebeci mali müşavir bürolarında ve yeminli mali müşavir gözetimi altında yapılması gerekir. Mali müşavir olmak için staja iki yıl içinde başlamak gerekir. Staja başlama sınavı ise, yılda üç defa yapılır. Staj başvuruları da aynı şekilde yılın üç ayında yapılır. Staj başvurusu için serbest muhasebeci mali müşavir odalarına dosya açtırmanız gerekir. Sınava girebileceğiniz iller ise sadece İstanbul, Ankara ve İzmir'dir.

    Serbest muhasebeci mali müşavir yeterlilik sınavında ise, genel yetenek ve genel kültür soruları yer alır. Aynı zamanda alan bilgisinden de bazı sorular bulunur. Alan bilgisi soruları ise, Finansal Muhasebe, Maliyet Muhasebesi, Genel Hukuk, Muhasebe Denetimi, Meslek Hukuku, Sermaye Piyasası Mevzuatı Finansal Tabloların Analizi, Vergi Hukuku derslerini içerir. Staj süresince devamlılık zorunludur.

  • MALİ MÜŞAVİR OLMA ŞARTLARI NELERDİR?

    - Serbest muhasebeci mali müşavir olmak için gereken genel şartlar;

    - Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

    - Memuriyetten çıkarılmış olmamak,

    - Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

    - Meslek etiğinde yer almayan davranışlarda bulunmamak,

    - Beş yıldan fazla hüküm giymemiş olmak,

    - Maliye, hukuk, muhasebe, bankacılık, iktisat, işletme, kamu yönetimi ve siyasal bilimler gibi ilgili bölümlerden mezun olmak.

  • KİMLER MALİ MÜŞAVİR OLAMAZ?

    - Mali müşavir olmayı imkansız kılan bazı faktörler bulunur. Bunlar:

    - Adli sicilin temiz olmaması,

    - Devlet memurluğu görevinden yüz kızartıcı bir suç nedeniyle ayrılmış olmak.

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