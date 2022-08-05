Stajlar, serbest muhasebeci mali müşavir, yeminli mali müşavir şirketlerinde ya da serbest muhasebeci mali müşavir bürolarında ve yeminli mali müşavir gözetimi altında yapılması gerekir. Mali müşavir olmak için staja iki yıl içinde başlamak gerekir. Staja başlama sınavı ise, yılda üç defa yapılır. Staj başvuruları da aynı şekilde yılın üç ayında yapılır. Staj başvurusu için serbest muhasebeci mali müşavir odalarına dosya açtırmanız gerekir. Sınava girebileceğiniz iller ise sadece İstanbul, Ankara ve İzmir'dir.



Serbest muhasebeci mali müşavir yeterlilik sınavında ise, genel yetenek ve genel kültür soruları yer alır. Aynı zamanda alan bilgisinden de bazı sorular bulunur. Alan bilgisi soruları ise, Finansal Muhasebe, Maliyet Muhasebesi, Genel Hukuk, Muhasebe Denetimi, Meslek Hukuku, Sermaye Piyasası Mevzuatı Finansal Tabloların Analizi, Vergi Hukuku derslerini içerir. Staj süresince devamlılık zorunludur.