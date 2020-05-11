Mali'de sokağa çıkma yasağı kalktı, maske zorunluluğu geldi

AA

Başbakan Boubou Cisse, ulusal televizyonda yaptığı açıklamada, mart sonunda ilan edilen sokağa çıma yasağının uygulamadan kaldırıldığını duyurdu.

Cisse, salgının yayılma riskinin halen devam etmesi nedeniyle sokakta maske takmanın zorunlu hale getirildiğini belirtti.

Eğitimin devam etmesi ve sınırların kapalı kalması kararlarının bir sonraki emre kadar yürürlükte kalacağına değinen Cisse, tedbirlerin salgının seyrine göre şekilleneceğini kaydetti.

Diğer yandan 315 Kovid-19 aktif vakasının bulunduğu ülkede, virüs bulaşan 351 kişi iyileşti, 38 kişi yaşamını yitirdi.