Malazgirt'te çevresi toprakla kaplı han ortaya çıkarıldı

İkinci etapta savaş objesi ve alanına ilişkin çalışmalar yürütüyoruz. Sur içinde yeni bir han yapısının tespitine dönük kazı yaptık. Hanın hemen arkasındaki Malazgirt'in en önemli tarihsel yapısı olan şehir surlarının bir burcundayız. Burcun önünde 13-14. yüzyıla tarihlediğimiz bir han yapısı var. Bu yapının açığa çıkarılması için çaba gösteriyoruz."