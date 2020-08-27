İHA

Malatya Valiliği tarafından konuyla ilgili olarak yapılan yazılı açıklamada, “Pütürge İlçesi Çayköy Mahallesinde, Covid-19 vakaları tespit edilmesi nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 27 Ağustos 2020 tarihi itibariyle 14 gün süreyle karantina kararı alınmıştır” denildi.