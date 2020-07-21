Hakkari'nin Çukurca ilçesi kırsalında teröristlerce gerçekleştirilen saldırıda şehit düşen Piyade Sözleşmeli Onbaşı Emre Büyükyıldırım (26) son yolculuğuna uğurlandı.
Ferdi Durdu’nun haberine göre, PKK'lı teröristlerce bir üs bölgesine uzak mesafeden yapılan füze atışı sonucu yaralanan Piyade Sözleşmeli Onbaşı Emre Büyükyıldırım, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit düştü.
Şehit Büyükyıldırım, memleketi Malatya’da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Şehit Büyükyıldırım’ın Türk bayrağına sarılı naaşı, Malatya Şehir Mezarlığı'ndaki camiye askerlerin omuzunda getirilerek, katafalkta konuldu.
Şehidin babası Latif Büyükyıldırım, rahatsızlığından dolayı cenaze törenine tekerlekli sandalye ile katıldı. Şehidin annesi Münevver Büyükyıldırım, eşi Zeynep Büyükyıldırım, kardeşleri ve akrabaları naaşa sarılarak, uzun süre gözyaşı döktü.
Malatya İl Müftüsü Veysel Işıldar'ın cenaze namazını kıldırmasının ardından şehit Piyade Sözleşmeli Onbaşı Emre Büyükyıldırım'ın naaşı Malatya Şehitliği’nde toprağa verildi.
Şehidin eşi Zeynep Büyükyıldırım, şehidin taşındığı cenaze aracının arkasından yürüyerek gözyaşı döktü. Cenaze törenine katılan vatandaşlar, 'Kahrolsun PKK' sloganları atarak, teröristlere lanet yağdırdı.
Cenaze törenine; şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Malatya Valisi Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mahmut Altun, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş, AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Savran, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İl Jandarma Komutanı Albay Necmi İnce, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ve çok sayıda kişi katıldı.
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