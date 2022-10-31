Malatya'da 4,1 büyüklüğünde deprem

AA

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Battalgazi ilçesinde saat 21.34'te 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 11,27 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 11,27 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

Malatya Valisi Hulusi Şahin, AA muhabirine, bölgede tarama faaliyetlerinin devam ettiğini belirterek, "Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk ihbarı almadık." dedi.