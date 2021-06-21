MALATYA NEREDE, HANGİ BÖLGEDE?
Malatya, Türkiye'nin büyükşehir statüsündeki otuz ilinden biridir. Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Yukarı Fırat Bölümü'nde yer alır. On üç ilçesi ve 718 mahallesi bulunan Malatya, 806.156 kişilik nüfusuyla Türkiye'nin yirmi sekizinci en yüksek nüfuslu ilidir. Doğusu Elazığ ve Diyarbakır, güneyi Adıyaman ve Kahramanmaraş, batısında Kayseri , kuzeyi ise Sivas ve Erzincan ile çevrilidir. İlk olarak Hitit döneminde kurulmuştur. O günden bugüne el değiştirerek yıkılıp yeniden yapılarak günümüze kadar gelmiştir.
Malatya, kayısı diyarı olarak bilinir. İlde yetişen kayısılar, dünya genelinde ünlüdür ve kuru kayısı üretiminin %80'ini Malatya Ovası’nda bulunan kayısı bahçeleri sağlar. Büyükşehir yasası ile 2014 yerel seçimlerinin ardından büyükşehir statüsüne kavuşmuştur. Aynı zamanda Malatya 2 Cumhurbaşkanı çıkarmış tek şehirdir, bu kişiler, İsmet İnönü ve Turgut Özal'dır.
MALATYA'NIN KAÇ İLÇESİ VARDIR?
|İlçe
|Nüfus 2019
|Nüfus 2020
|Fark
|N.Artışı %
|Mah.Say.
|Alanı km2
|Yoğunluk
|Akçadağ
|29.064
|28.709
|-355
|-1,22
|77
|1.118
|26
|Arapgir
|10.275
|10.028
|-247
|-2,40
|63
|987
|10
|Arguvan
|7.626
|7.315
|-311
|-4,08
|49
|1.096
|7
|Battalgazi
|304.787
|303.226
|-1.561
|-0,51
|103
|947
|320
|Darende
|26.166
|25.647
|-519
|-1,98
|67
|1.482
|17
|Doğanşehir
|38.690
|38.605
|-85
|-0,22
|39
|1.364
|28
|Doğanyol
|4.051
|3.932
|-119
|-2,94
|16
|177
|22
|Hekimhan
|18.345
|16.965
|-1.380
|-7,52
|65
|1.514
|11
|Kale
|6.085
|5.618
|-467
|-7,67
|28
|237
|24
|Kuluncak
|7.783
|7.513
|-270
|-3,47
|28
|645
|12
|Pütürge
|13.889
|13.663
|-226
|-1,63
|68
|1.086
|13
|Yazıhan
|13.786
|13.024
|-762
|-5,53
|33
|653
|20
|Yeşilyurt
|319.618
|331.911
|12.293
|3,85
|83
|953
|348
|Malatya
|800.165
|806.156
|5.991
|0,75
|719
|12.259
|66
MALATYA'NIN YÖRESEL YEMEKLERİ
Malatya usulü tarhana çorbası, içli köfte, analı kızlı, kayısı tatlısı, ekşili köfte, mercimekli köfte, kulak çorbası, tavşanlı yufka, kaburga dolması, tava, kâğıt kebabı, kalbur hurması, bilik, pirpirim cacığı, yapraklı köfte, kiraz yaprağı köftesi, saç kavurması, kürt sarması, ıspanaklı ekmek, baklalı pilav, kömbe, taş (yassı)kadayıf, salçalı köfte gibi yemekler yöreye özgüdür. Tescillenmiş yemekleri mevcuttur. Bulgurdan yapılan 100'ün üzerinde köfte ve yemek çeşidi bulunur. Şehre ait peynir ürünleri bulunmaktadır. Şehrin fırın kültürü gelişmiştir.
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