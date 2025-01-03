Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Malatya Kart'ta öğrenci vize ücreti kaldırıldı | Son dakika haberleri

        Malatya Kart'ta öğrencilerin vize ücreti kaldırıldı

        Malatya Büyükşehir Belediyesi, MOTAŞ A.Ş. aracılığıyla öğrencilerinin Malatya Kart işlemlerini online platformlar üzerinden kolayca yapabilmesini sağlayacak yeni bir uygulama başlattı. Uygulama ile öğrencilerin her yıl ödemesi gereken vize ücreti de kaldırıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03.01.2025 - 16:03 Güncelleme: 03.01.2025 - 16:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Malatya Kart'ta öğrenci vize ücreti kaldırıldı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Malatya Büyükşehir Belediyesi'ne ait toplu taşıma hizmetlerini yürüten MOTAŞ A.Ş., İnönü Üniversitesi ve Malatya Turgut Özal Üniversitesi öğrencilerinin hayatını kolaylaştıracak yeni bir uygulamayı hayata geçirdi.

        Malatya Büyükşehir Belediyesi ve üniversitelerle yapılan iş birliği protokolü kapsamında, öğrenciler artık Malatya Kart işlemlerini online platformlar üzerinden kolayca gerçekleştirebilecek. Belediye tarafından hayata geçirilen yeni sistem sayesinde öğrenciler, kartlarını yenilemek veya düzenlemek için danışma merkezlerine gitme zorunluluğundan kurtuldu. Tüm işlemler online olarak hızlı ve pratik bir şekilde tamamlanabilecek. Ayrıca, bu uygulama ile öğrencilerin her yıl ödemesi gereken vize ücreti de kaldırıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #yerel haberler
        #malatya haberleri
        #malatya kart
        #öğrenci kart
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İhracatta tarihi rekor
        İhracatta tarihi rekor
        Diyarbakır'da Tavşantepe Köyü imamı ihraç edildi!
        Diyarbakır'da Tavşantepe Köyü imamı ihraç edildi!
        Sigara ve alkollü içkilerde ÖTV artırıldı
        Sigara ve alkollü içkilerde ÖTV artırıldı
        15 yaşındaki çocuğu öldüren babası çıktı!
        15 yaşındaki çocuğu öldüren babası çıktı!
        Kıdem tazminatı tavanı yükseldi
        Kıdem tazminatı tavanı yükseldi
        PPK Toplantısı'ndan faiz mesajı
        PPK Toplantısı'ndan faiz mesajı
        20 yıldır aranan Nezaket Uyar'ı kocası öldürtmüş!
        20 yıldır aranan Nezaket Uyar'ı kocası öldürtmüş!
        Almanya Suriye'ye dönmek isteyenler için desteği artıracak
        Almanya Suriye'ye dönmek isteyenler için desteği artıracak
        Genç kadın otomobili kullanıyormuş! Sevgili değil cani!
        Genç kadın otomobili kullanıyormuş! Sevgili değil cani!
        Bu yiyecekler adlarını gerçek insanlardan alıyor!
        Bu yiyecekler adlarını gerçek insanlardan alıyor!
        Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu
        Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu
        Ahlaksız teklifi ifşa etti
        Ahlaksız teklifi ifşa etti
        Suriye'den Antep fıstığı ithal edilecek
        Suriye'den Antep fıstığı ithal edilecek
        Fenerbahçe, Hermoso transferinde sona yakın!
        Fenerbahçe, Hermoso transferinde sona yakın!
        Jelert gelişmesi!
        Jelert gelişmesi!
        Bağışıklık sistemini güçlendiren 7 öneri!
        Bağışıklık sistemini güçlendiren 7 öneri!
        Beşiktaş çıkış arıyor!
        Beşiktaş çıkış arıyor!
        Son paylaşımları yürek burktu
        Son paylaşımları yürek burktu
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        2025'te hangi modeller gelecek?
        2025'te hangi modeller gelecek?
        Habertürk Anasayfa