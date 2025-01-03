Malatya Kart'ta öğrenci vize ücreti kaldırıldı

Malatya Büyükşehir Belediyesi'ne ait toplu taşıma hizmetlerini yürüten MOTAŞ A.Ş., İnönü Üniversitesi ve Malatya Turgut Özal Üniversitesi öğrencilerinin hayatını kolaylaştıracak yeni bir uygulamayı hayata geçirdi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi ve üniversitelerle yapılan iş birliği protokolü kapsamında, öğrenciler artık Malatya Kart işlemlerini online platformlar üzerinden kolayca gerçekleştirebilecek. Belediye tarafından hayata geçirilen yeni sistem sayesinde öğrenciler, kartlarını yenilemek veya düzenlemek için danışma merkezlerine gitme zorunluluğundan kurtuldu. Tüm işlemler online olarak hızlı ve pratik bir şekilde tamamlanabilecek. Ayrıca, bu uygulama ile öğrencilerin her yıl ödemesi gereken vize ücreti de kaldırıldı.

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