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Tarihi kervan yollarının, İpek ve Kral Yolları’nın üzerinde yer alan şehirde ilk yerleşimler Neolitik Çağ’a dayanmaktadır. Gelişimini büyük ölçüde tarım ve hayvancılığa borçlu olan ilde birçok tarihi ve doğal güzellik bulunmaktadır. Malatya ilçeleri nelerdir? Malatya’nın ilçeleri tam listesi nedir? Malatya merkez ilçeleri hangi ilçelerden oluşur? Malatya ilçeler haritası hangi ilçeleri kapsar? İşte, merak edilen detaylar.

Malatya İlçeleri

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Malatya, 812.589 kişilik nüfusuyla Türkiye'nin yirmi sekizinci en yüksek nüfuslu ilidir. Kayısı diyarı olarak bilinen Malatya, dünya çapında da ünlüdür. Kuru kayısı üretiminin %80'ini Malatya Ovası’nda bulunan kayısı bahçeleri sağlamaktadır. 2014 yerel seçimlerinin ardından büyükşehir statüsüne kavuşan ilin adı Kültepe tabletlerinde Melita olarak, Hitit tabletlerinde "Maldia" olarak geçmektedir. Malatya kelimesinin Hititçe "bal" anlamana gelen Melid'den türediği anlaşılmaktadır. Hitit hiyeroglif kitabelerinde Malatya şehri, bir öküz başı ve ayağı ile ifade edilmektedir. Malatya'yı ele geçiren Araplar, şehre "Malatiyye" ismini vermişlerdir. Türklerin Malatya'yı fethetmesiyle isim bugünkü halini almıştır ve bu isim Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasıyla resmileşmiştir. Malatya ilimizin 2’si merkez ilçe olmak üzere 13 ilçesi bulunmaktadır. İşte, Malatya ilimizin ilçeleri:

Merkez İlçeler:

Battalgazi

Yeşilyurt

Diğer İlçeler:

Akçadağ

Arapgir

Arguvan

Darende

Doğanşehir

Doğanyol

Hekimhan

Kale

Kuluncak

Pütürge

Yazıhan

Malatya'nın İlçeleri

Malatya’ da; Nemrut Dağı, Aslantepe, Bayramtepe Höyük, Fırıncılar Höyük, İkinciler Höyük, Kaletepe Höyük, Ören Höyük, Kağköy Kaya Kabartmaları, Aslantaş, Ansur ve Levent Vadisi gibi gezip görülebilecek pek çok tarihi ve doğal güzellik bulunmaktadır. Geçmişten günümüze uzanan bu tarihi duraklar aynı zamanda arkeolojik çalışmalarının da devam ettiği bölgelerden oluşmaktadır. Konum itibariyle şehir, Akdeniz ve Doğu Anadolu arasında bir köprü görevini üstlenmektedir. Malatya nüfusunun büyük kısmı Yeşilyurt ve Battalgazi ilçelerinde yaşamaktadır.

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Merkeze en yakın ilçeler Battalgazi ve Yeşilyurt ilçeleridir. En uzak ilçeler ise Kulancak ve Arapgir’dir. Engebeli bir araziye sahip olduğundan dolayı yakın bir döneme kadar Malatya ilimize ulaşım konusunda sıkıntılar yaşanmaktaydı. Günümüzde ise hem kara hem hava hem de demiryollarıyla kolaylıkla ulaşım sağlayabilirsiniz. Malatya ilimizin 13 ilçesi bulunmaktadır. Bu ilçeler şunlardır: Battalgazi, Yeşilyurt, Akçadağ, Arapgir, Arguvan, Darende, Doğanşehir, Doğanyol, Hekimhan, Kale, Kuluncak, Pütürge ve Yazıhan.

Malatya Merkez İlçeleri

Ülkemizin büyükşehir statüsündeki otuz ilinden biri olan Malatya’nın 13 ilçesi ve 718 mahallesi bulunmaktadır. Köklü bir kültüre sahip olan Malatya’nın gezip görülecek pek çok kültürel durağı vardır. Camileri, kaleleri ve şifa kaynağı doğal oluşumlarıyla adından söz ettiren bir şehirdir. Arslantepe Höyüğü ise M.Ö.5000 yılına ait kalıntılarıyla günümüzde sergilenen bir açık hava müzesidir. Türkiye’nin en büyük toprağa sahip 21. ili olan Malatya’nın en kalabalık ilçesi Yeşilyurt, nüfusu en az olan ilçesi ise Doğanyol’dur. Toplamda 13 ilçeye sahip olan Malatya’nın 2 merkez ilçesi bulunmaktadır. Bu merkez ilçeler şunlardır:

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Merkez İlçeler:

Battalgazi

Yeşilyurt

Malatya İlçeler Haritası

Malatya’nın ilçeleri hakkında detaylı bilgiye harita yardımıyla ulaşım sağlayabilir; ilçelerin konumları ve büyüklükleri hakkında bilgi alabilirsiniz. Malatya merkez konum ve ilçelerin konumu harita üzerinde şu şekildedir:

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