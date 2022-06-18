Kafede silahlı kavga: Ölüler ve yaralılar var

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Ferdi Durdu’nun haberine göre olay, merkez Battalgazi ilçesi Akpınar Meydanı’nda bulunan bir iş yerinde meydana geldi.

İddiaya göre, Akpınar Meydanı’nda bulunan bir kafede, daha önce kafenin işletmesiyle ilgili aralarında husumet bulunan iki grup, konuşmak için bir araya geldi. Alacak verecek nedeniyle çıkan tartışma önce kavga sonra silahlı çatışmaya dönüştü.

5 TABANCA İLE 1 TÜFEK ELE GEÇİRİLDİ

Silahların konuştuğu kavgada, Remzi Erşahin ile Halil Ulutaş olay yerinde hayatını kaybetti. Kavgada 1’i darp sonucu 6 kişi ise yaralandı.

Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Savran ile İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren de olay yerinde inceleme yaptı.

Emniyet ekipleri olayda kullanıldığı belirlenen 5 tabanca ile 1 tüfek ele geçirdi.

Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir