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Malatya'da riskli alan ilanı ve acele kamulaştırma kararları

Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı kararlarına göre Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bir bölge riskli alan ilan edildi. Darende ilçesine bağlı 6 mahalledeki bazı taşınmazların ise acele kamulaştırılmasına karar verildi

Giriş: 31.03.2023 - 02:35 | Güncelleme: ABONE OL
Malatya'da riskli alan ilanı ve acele kamulaştırma kararları
AA

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bulunan alanın riskli alan ilan edilmesine karar verilirken, Darende ilçesine bağlı 6 mahalledeki bazı taşınmazların acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Malatya'nın Battalgazi ilçesi Şehitfevzi (Sancaktar) mahallesi sınırları içerisinde sınır ve koordinatları belirlenen alan riskli alan ilan edildi.

AA'nın haberine göre, Malatya'nın Darende ilçesine bağlı Beybağı, Günpınar, Kılıçbağ, Mehmet Paşa, Nadir ve Sayfiye mahalleleri sınırları içerisinde bulunan bazı taşınmazların, Aşudu Deresi Taşkın Koruma ve Altyapı Projesi kapsamında Darende Belediye Başkanlığı tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

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