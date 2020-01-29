Malatya'da okul tatili uzatıldı mı? soruları, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, yaptığı açıklama sonrası gündeme geldi. Bakan Soylu, Elazığ'da 6,8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle okulların 10 Şubat'ta, üniversitenin de 17 Şubat'ta açılacağını bildirdi. Soylu, "Elazığ'da sadece valiliğimizin tespiti çerçevesinde yıkacağımız 10 okul var. Bunların hemen yıkım işlerine başlanacak" dedi. İşte Malatya'daki okul tatili ile ilgili detaylar...

MALATYA'DA OKUL TATİLİ UZATILDI MI?

İçişleri Bakanı Soylu'nun açıklamasında Malatya'daki okul tatili ile ilgili herhangi bir detay yer almadı. Yani Malatya'da okul tatili uzatılmadı.

MALATYA'DA OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Bu durumda Malatya'da da okullar, Türkiye'nin diğer şehirlerinde olduğu gibi 3 Ocak Pazartesi günü başlayacak ve öğrenciler ders başı yapacak.