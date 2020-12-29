AA

Malatya'da kocası tarafından tabancayla vurulan kadın hayatını kaybetti. Korkunç olayda, kentteki bir apartmanda yaşayan Selda Taş (38) ile kocası Mehmet Taş (40) arasında tartışma çıktı.

AA'nın haberine göre, bu sırada eşi tarafından tabancayla başından ağır yaralanan Selda Taş, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

BAĞIMLI KOCANIN 38 SUÇ KAYDI ÇIKTI

Uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen ve "uyuşturucu madde, yaralama, tehdit, ailenin korunması" suçlarından 38 suç kaydı bulunan Mehmet Taş ise polis ekipleri tarafından yakalandı. Polis ekipleri, olay yerinde yaptığı incelemede 1 tabanca, bu tabancaya ait şarjör, mermiler ve boş kovan ile 2 uyuşturucu kullanımında kullanılan cam aparat ele geçirdi. Zanlı, işlemleri için emniyete götürüldü.

Zanlı daha sonra sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kocası tarafından öldürülen Selda Taş ise Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.