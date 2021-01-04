Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Fırat Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Talatbey Sokak içerisinde bulunan bir apartmanın zemin katında birlikte yaşayan H.Y. ile M.Y. (27) arasında başlayan sözlü tartışma kavgaya dönüştü.

İHA'nın haberine göre; kavgada H.Y.'nin bıçak darbelerine maruz kalan M.Y. el ve bacaklarından yaralanırken olayın şüphelisi kaçarak uzaklaştı.

Yaralı şahsın Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındığı olayda ekipler bıçaklı saldırının gerçekleştiği evde inceleme yaptı.

Polis ekiplerin olayın şüphelisi H.Y.'yi yakalamak için çalışma başlattı.