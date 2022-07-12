19 yaşındaki sürücü yön levhasına çarptı: 2 ölü, 3 yaralı

HABERTURK.COM

Malatya'da, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise ağır yaralandı.

Ferdi Durdu'nun haberine göre kaza, sabah saatlerinde Malatya-Kayseri kara yolunun Darende ilçesi Develi Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Muhammed Enes Korkmaz yönetimindeki 06 HA 7108 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini yitirmesiyle önce yön levhası direğine çarptı, ardından da şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

GENÇ SÜRÜCÜ İLE YAŞLI KADIN ÖLDÜ

Kazada, sürücü Muhammed Enes Korkmaz (19) ile Fatma Korkmaz (82) yaşamını yitirirken, araçta bulunan Ali K. (50), Raziye K. (54) ve Selen B. (16) yaralandı. İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan 3 yaralı, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

YARALILARIN SAĞLIK DURUMU CİDDİ

Kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri, olay yerindeki incelemelerin ardından Malatya Adli Tıp Kurumu morguna konuldu. Hastanede tedaviye alınan 3 yaralının ise sağlık durumunun ciddiyetini koruğunu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.