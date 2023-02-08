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Malatya'da depremden 44 saat sonra 1 kişi kurtarıldı

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde Malatya'da yıkılan bir binanın enkazından yaklaşık 44 saat sonra 1 yaralı kurtarıldı

Giriş: 08.02.2023 - 01:08 | Güncelleme: ABONE OL
Malatya'da depremden 44 saat sonra 1 kişi kurtarıldı
Malatya'da depremden 44 saat sonra 1 kişi kurtarıldı
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AA

Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Yeşilyurt ilçesinde, yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Bostanbaşı Mahallesi'nde yıkılan 8 katlı Özpolatlar Apartmanı enkazından Ülkü Doğan, yaklaşık 44 saat sonra kurtarma ekiplerince çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kısa bir süre önce 2'si çocuk 5 kişinin de yaralı olarak çıkarıldığı enkazdan kurtarılanların sayısı 6'ya ulaştı.

Ekiplerin enkaz altındaki kişileri kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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