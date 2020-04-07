Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Küçükkürne Mahallesi'nde koronavirüs salgını nedeniyle bugün alınan karantina kararının uygulanmaya başlandığı belirtildi.

AA'nın haberine göre kentte 29 Mart'ta Darende ilçesindeki Ilıca, Arapgir ilçesindeki Eğnir, 30 Mart'ta Hekimhan ilçesindeki Kozdere, 31 Mart'ta Pütürge ilçesindeki Sahilköy, 2 Nisan'da da Kuluncak ilçesindeki Kaynarca mahallelerinde karantina kararı alınmıştı.

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