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        Haberler Gündem Güncel Malatya'da 5,9'luk deprem kamerada: Hayatta tutan tereddüt | Son dakika haberleri

        Malatya'da 5,9'luk deprem kamerada: Hayatta tutan tereddüt

        Malatya'nın Kale ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin etkilendiği Elazığ'da iş yerindeki balkondan aşağı sarkan kişi son anda atlamaktan vazgeçti. Bu kişinin aşağı atlayıp atlamak arasında kaldığı o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2024 - 15:49 Güncelleme: 16.10.2024 - 16:08
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        Depremde hayatta tutan tereddüt
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        Malatya'nın Kale ilçesi merkezinde 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre illerde de hissedilen deprem korku ve paniğe yol açtı.

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 3 binada kısmi çökme olduğunu belirterek herhangi bir can kaybı yaşanmadığını açıkladı. Toplam 187 vatandaşın etkilendiği depremde 43 kişinin de gözetim altında tutulduğu belirtildi.

        Depremin etkilendiği Elazığ'da iş yerindeki balkondan aşağı sarkan kişi son anda atlamaktan vazgeçti. Bu anlar güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

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        #Malatya
        #Deprem
        #kamera
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