Malatya Cuma Namazı saat kaçta? Malatya'da cami ve mescitlerde hazırlıklar tamamlandı. Bugün Cuma namazını eda etmek isteyen Malatyalılar ise "27 Kasım Malatya Cuma Namazı saati kaçta?" sorusunun cevabını merak edip araştırıyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından tespit edilen namaz saatlerine göre bugün yani 27 Kasım Cuma Günü Malatya öğle ezanı saat 12.19'da okunacak. Buna göre Malatya'da Cuma Namazı saat 12.19'da eda edilecek.

İşte, Diyanet Malatya Namaz Saatleri - 27 Kasım ve 5 günlük

Malatya İçin Haftalık Namaz Vakitleri Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 27 Kasım 2020 Cuma 05:48 07:14 12:19 14:53 17:15 18:36 28 Kasım 2020 Cumartesi 05:49 07:15 12:20 14:53 17:14 18:36 29 Kasım 2020 Pazar 05:49 07:16 12:20 14:52 17:14 18:35 30 Kasım 2020 Pazartesi 05:50 07:17 12:20 14:52 17:14 18:35 01 Aralık 2020 Salı 05:51 07:18 12:21 14:52 17:14 18:35 02 Aralık 2020 Çarşamba 05:52 07:19 12:21 14:52 17:14 18:35 03 Aralık 2020 Perşembe 05:53 07:20 12:22 14:52 17:13 18:35