Malatya Battalgazi'de korkutan deprem! 25 Ocak Kandilli ve AFAD son depremler listesi
Kandilli ve AFAD son depremler listesi 25 Ocak Perşembe günü için yayınlandı. Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanan verilere göre Tunceli Pülümür'de deprem meydana geldi. Saat 16:04'te Malatya Battalgazi'de 5 büyüklüğünün üzerinde deprem oldu. Depremin ardından olumsuz bir durumun olmadığı açıklandı. İşte 25 Ocak 2024 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile son dakika deprem haberleri...
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Kandilli ve AFAD son depremler listesi yaşadığı bölgede sarsıntı hissedenler tarafından kontrol ediliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD her gün meydana gelen depremlerin merkez üssünü, saatini ve büyüklüğünü paylaşıyor. 25 Ocak Perşembe günü Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan verilere göre Bingöl'de deprem oldu. Saat 16:04'te ise Malatya Battalgazi'de paniğe neden olan büyük bir deprem meydana geldi. İşte 25 Ocak 2024 son dakika deprem haberleri...
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MALATYA'DA KORKUTAN DEPREM!
AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 5,2 büyüklüğünde deprem oldu.
TUNCELİ'DE DEPREM OLDU!
Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanan verilere göre 25 Ocak Perşembe günü saat 02:50'de 3.1 büyüklüğünde deprem oldu.
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SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini an be an yayınlıyor.
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