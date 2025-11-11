Malatya - Adana kaç kilometre? Malatya - Adana arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

Malatya’dan Adana’ya yapılacak bir yolculuk, doğudan Akdeniz’e geçiş fırsatı sunar. Ayrıca bu yol, farklı kültürleri de deneyimleme imkânı verir. Bu iki şehir arasındaki mesafe, ulaşım kolaylığı ve güzergâh seçenekleri birçok kişi tarafından araştırılır. Özellikle yaz tatili, iş seyahati veya aile ziyareti için yola çıkanlar, “Malatya – Adana kaç km, kaç saat sürer, hangi yol daha iyi?” sorularının cevabını merak eder.

MALATYA - ADANA ARASI KAÇ km?

Malatya - Adana kaç km? Malatya ile Adana arası kara yolu mesafesi ortalama 340 kilometredir. Bu mesafe, seçilen güzergâha göre 320 ve 360 kilometre arasında değişebilir.En çok tercih edilen rota, Gaziantep-Osmaniye-Adana yönünü izleyen D850 karayoludur. Bu yol hem otoyol bağlantılı hem de bakımlı bir güzergâh olduğu için yolculuk genellikle rahattır.

MALATYA ADANA ARASI MESAFE NE KADAR?

Malatya - Adana mesafe ne kadar? İki şehir arasındaki mesafe, kuş uçuşu olarak yaklaşık 260 km’dir. İki şehir, esasen birbirine yakın olsa da bölgenin dağlık yapısı ve karayollarının dolambaçlı olması ile araçla gidildiğinde bu mesafe yaklaşık 340 kilometreye çıkar.

MALATYA’DAN ADANA’YA NE KADAR SÜREDE GİDİLİR? Malatya - Adana ne kadar sürede gidilir? Bu iki şehir arasındaki yolculuk kara yolu ile; Özel araçla: Ortalama 5-5,5 saat sürer.

Otobüsle: Yaklaşık 6-7 saat arası sürede ulaşılır.

Uçakla: Direkt uçuş bulunmadığı için genellikle Ankara veya İstanbul aktarmalı uçuşlar tercih edilir. Bu da toplam 4-6 saat arasında yolculuk anlamına gelir. Hava koşulları, yol çalışmaları veya trafik yoğunluğu gibi etkenler sürede küçük değişikliklere neden olabilir. MALATYA’DAN ADANA’YA NASIL GİDİLİR? Malatya’dan Adana’ya ulaşmak için birkaç farklı seçenek vardır. Bunlardan bazıları; Özel Araçla: En hızlı ve rahat ulaşım şeklidir. D850 kara yolu üzerinden Gaziantep yönüne gidilir, ardından Osmaniye ve Ceyhan üzerinden Adana’ya ulaşılır.

Otobüsle: Malatya’dan Adana’ya her gün düzenli olarak otobüs seferleri yapılır.Çoğu otobüs firması Malatya Şehirlerarası Otobüs Terminali’nden hareket eder ve Adana Merkez Otogarı’na ulaşır. Bu şekilde yolculuk, ortalama 6 saat kadar sürer.

Uçakla: İki şehir arasında doğrudan uçuş bulunmadığı için Malatya Erhaç Havalimanı kullanılabilir. Bu rota ile Adana’ya gitmek isteyenler genellikle Ankara veya İstanbul aktarmalı seferleri kullanır. LÜLEBURGAZ’DAN ADANA’YA GİTMEK KOLAY MI? Lüleburgaz’dan Adana’ya gitmek Malatya kadar kısa bir mesafe değildir. Ancak yine de ulaşım açısından bir hayli basittir. Trakya’dan Akdeniz’e uzanan bu uzun yolculuk yaklaşık 970 kilometre civarındadır.

Özel araçla ortalama 11 ila 12 saat, otobüsle ise 13 ila 14 saat sürer.

