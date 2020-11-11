Fiyatı 1 milyon TL'ye dayandı!

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Opel’in amiral gemisi Insignia, makyajlı versiyonu ile Türkiye'de satışa sunuldu. Tasarımı güncellenen otomobile, makyaj ile birlikte yeni teknolojiler de eklendi.

Bunlar arasında 168 LED hücresine sahip IntelliLux LED piksel farlar, yüzde18’e kadar daha düşük yakıt tüketimi sunan yeni motorlar, yeni dijital geri görüş kamerası ve arka çapraz trafik uyarısı gibi özellikler yer alıyor.

Insignia'nın tasarımındaki yeniliklere bakıldığında, yeni krom çerçeveli ön ızgara, ızgaranın ortasında daha büyük bir Opel logosu, logonun her iki yanında farların üst kısmı yerine altta konumlandırılan gündüz farları, entegre sis farlarına sahip tampon altındaki havalandırma ızgaraları dikkat çekiyor.

ARTIK SİLİNDİR KAPATABİLECEK

Öte yandan, Opel Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, yeni Insignia'da sunulan dizel motorlar da bir önceki versiyona göre 50 kg daha hafiflemiş durumda. Yeni nesil benzinli 2 litre hacimli motor ise artık 230 beygir güç üretiyor.

Bu motorun aynı zamanda silindir kapatma özelliğine sahip ilk Opel güç ünitesi olduğu da verilen bilgiler arasında. Yüksek güç gereksinimine gerek olmayan durumlarda motorun değişken eksantrik mili kontrolünün, iki silindiri devre dışı bırakarak yakıt tüketimini azalttığı belirtilirken, motorların sekiz veya dokuz vitesli otomatik şanzımanla kombine edilebildiği aktarıldı. Ayrıca, düşük sürtünmeli şanzımanların yakıt tüketimini daha da azalttığı da bildirildi.

Türkiye’de iki farklı motor seçeneği ile satışa sunulacak makyajlı Insignia, 1.5 litrelik turbo dizel motorlu versiyonda 122 beygir güç ve 285 Nm tork sunarken, bu motoru 8 ileri vitesli otomatik şanzıman ile kombine ediyor.

GSi versiyon ise 2 litrelik turbo benzinli motorundan 230 beygir güç ve 350 Nm tork sunarken, 9 ileri vitesli otomatik şanzıman ile satın alınabilecek.

'D SEGMENTİNDE İDDİAYI GÜÇLENDİRİYORUZ'

Yeni Insignia’yı değerlendiren Opel Türkiye Genel Müdürü Alpagut Girgin, "D segmentindeki iddiamızı güçlendiriyoruz. Birçok gelişmiş teknoloji ve konforu bünyesinde barındıran yeni Insignia, segmentinde çok güçlü kaslara sahip olan bir oyuncu. Amiral gemimiz segmentindeki standartları en üst seviyeye çıkartıyor" dedi.

Girgin, yeni Insignia'nın beş donanım seviyesinde satışa sunulduğunu açıklayarak, Edition donanımına 490 bin 900 TL’den sahip olunabileceğini bildirdi. Elegance donanımına 531 bin 400 TL’den, Ultimate donanımına ise 562 bin 900 TL’den sahip olunabiliyor. Yeni Insignia’nın Exclusive donanım seviyesi de 573 bin 900 TL’den satışa sunuluyor.

Makyaj ile birlikte Insignia'nın en üst versiyonun fiyatı ise 1 milyon TL sınırına dayanmış durumda. Öyle ki, model ailesinin tepe noktasında yer alan GSi versiyonunun fiyatı 999 bin 400 TL olarak açıklanıyor.