Koreli otomotiv üreticisi Hyundai, makyajlı Ioniq 5'i Türkiye'ye getirdi. Makyajlı versiyonla beraber dış tasarımda güncellenmiş ön-arka tampon ve yeni bir jant dizaynı ile dikkat çekiyor.

Otomobilin boyu da, bu değişikliklerle beraber bir önceki modele kıyasla 20 mm uzamış durumda.

Yeni Ioniq 5’de tasarımsal değişikliklerin yanı sıra yeni eklenen arka silecek projeksiyon tipi LED aydınlatma sistemi (IFS) gibi yenilikler de yer alıyor.

Tasarımsal değişikliklere ek olarak teknik açından da geliştirilen Ioniq 5’in batarya kapasitesi 58 kWh’den 63 kWh seviyesine yükseltilirken güç ise 125 kW (170 PS) olarak açıklanıyor.

Tek elektrik motoru ve arkadan itiş sistemi ile satışa sunulan otomobil, WLTP verilerine göre bataryanın yüzde 100 dolu olduğu durumda ortalama olarak 440 km sürüş menzili sunuyor.

Yeni Ioniq 5’in şehir içi kullanımındaki menzili ise 613 km’ye kadar çıkabiliyor. Bu sayede araç bir önceki modele göre birleşik kullanımda yaklaşık yüzde 15 daha fazla menzil sunuyor.

Ioniq 5’in 0-100 km/s hızlanması ise “Advance” donanım seviyesinde 8.5 saniye. Aracın ulaşabildiği maksimum hız da 185 km/s ile sınırlandırılmış durumda.

Hyundai’nin E-GMP platformuyla üretilen yeni Ioniq 5, 800 voltluk batarya sistemi sayesinde 350 kW ultra hızlı DC şarj cihazına bağlandığında 18 dakikada yüzde 10’dan yüzde 80 düzeyine şarj edilebiliyor.