Makyaj orucu bozar mı

MAKYAJ YAPMAK ORUCU BOZAR MI?

Rahmet, mağfiret ve bağışlanma ayı olan mübarek Ramazan ayının 24.04.2020 gecesi ilk sahuruna kalkılarak ilk oruca niyetlenerek oruçlar tutulmaya başlayacak. Ramazan ayı boyunca orucunu en sağlıklı şekilde tutmak isteyen Müslümanlar tuttuğu orucun zedelenmemesi için azami derecede dikkat etmekte ve orucu bozan ve bozmayan durumların neler olduğunu araştırmaktadır. 2020 Ramazan ayını karşılamamıza kısa bir süre kala oruç tutacak olanların orucu bozan durumlarla ilgili merak ettikleri konulardan biriside makyaj yapmak orucu bozar mı? Ruj sürmek orucu bozar mı? Merak edilen konularla ilgili detayları sizler için derledik.

Rahmet, mağfiret ve bağışlanma ayı olan mübarek Ramazan ayının yaklaştığı şu günlerde orucu bozan hal ve durumlar en çok merak edilen konular arasında yer almaktadır. Diyanet İşleri Başkanlığı İşleri yaptığı açıklamalarla oruç tutacak olan vatandaşların bu konuda yardımına koşuyor. Bakımına özen gösteren kadınların ise en çok merak ettiği konular arasında makyaj yapmak, ruj ve parlatıcı sürmek, sürme çekmek oruç bozar mı sorusu oluyor. Diyanet İşleri Başkanlığı bu konuda bakın nasıl açıklamada bulunuyor.

Makyaj yapmak, ruj sürmek, parfüm kullanmak orucu bozar mı?

Bakımına önem veren oruç tutan müminlerin deodorant, parfüm ve kolonya kullanmaları bunları koklamaları caizdir. Oruçlu iken vücutlarına sürdükleri bu kokular yemek ve içmek sınıfına dâhil olmadığı için oruçları bozulmaz. Üzerinize sürdükleri bu kokuları sürdükten sonra, onların etkisi devam ederken dahi namaz kılmanızda ise bir sakınca bulunmamaktadır. Aynı şekilde oruçlu kimselerin krem sürmesi, makyaj yapması ya da yaptırması, ruj, parlatıcı veya sürme sürmesi de orucu bozmaz ancak dudağa sürülen ruj veya parlatıcı yalanarak ağızdan içeriye girip mideye ulaşırsa bu durumda oruç bozulur.