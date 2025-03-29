Maktul 16, katil 17 yaşında! Sosyal medyadaki küfürleşme çekiç ve bıçakla bitti!

İstanbul Başakşehir'de olay, dün saat 14.00 sıralarında Şahintepe Mahallesi'nde meydana geldi. Nigar sokaktaki marketin önünde karşılaşan Kudrettin Berat Çimenli (16) ve Kağan İ. (17) henüz bilinmeyen bir nedenle kavga etti.

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ÇEKİÇ VE BIÇAKLA SALDIRDILAR Kudrettin Berat Çimenli, 16 yaşında hayata veda etti. DHA'daki habere ve edinilen bilgiye göre, Kağan İ. çekiçle vururken, Kudrettin Berat Çimenli bıçakla saldırdı. Kavgayı görenler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

16 YAŞINDAKİ GENÇ AĞIR YARALANDI Ağır yaralanan Kudrettin Berat Çimenli, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kanuni Sultan Süleyman Hastanesine kaldırılırken Kağan İ. koşarak kaçtı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ Çimenli, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken Kağan İ., polis tarafından kısa sürede yakalandı. "SOSYAL MEDYADA KÜFÜRLEŞTİK" Şüphelinin poliste yapılan sorgusunda, sosyal medya üzerinden nedenini bilmediği bir sebepten dolayı tartıştıklarını ve olay günü karşılaştıklarında da kavga ettiklerini söylediği öğrenildi. Arkadaşının başına çekiçle vurduğunu anlatan şüphelinin kendisini korumak için bıçağını rastgele salladığını anlattığı öğrenildi.