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        Haberler Bilgi Gündem MAKSUT YÜKSEK KİMDİR? Yeni Konya İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek kaç yaşında, nereli ve hangi görevlerde bulundu?

        Maksut Yüksek kimdir? Yeni Konya İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek hayatı ve kariyeri

        Son dakika haberine göre; Konya İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, emekliye ayrıldı. Mahmut Karabulut'un yerine Konya Emniyet Müdürlüğüne, daha önce Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik Daire Başkanı olarak görev yapan Maksut Yüksek atandı. Bu gelişme sonrası "Maksut Yüksek kimdir? Yeni Konya İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek kaç yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu?" soruları gündemdeki yerini aldı. İşte Yeni Konya İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek hayatı ve kariyeri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.01.2025 - 08:27 Güncelleme: 07.01.2025 - 08:27
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        • 1

          Konya İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, emekliye ayrıldı. Yerine gelen isim belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Mahmut Karabulut’un yerine Maksut Yüksek atandı. Atama kararı sonrası ‘’Maksut Yüksek kimdir?’’ sorusu yanıt aramaya başladı. Yüksek, ha önce Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik Daire Başkanı olarak görev yapıyordu. Peki, Yeni Konya İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek kaç yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu? İşte, Maksut Yüksek hayatı ve kariyeri...

        • 2

          KONYA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ’NE MAKSUT YÜKSEK ATANDI

          Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de atama kararı yayımlandı.

          Buna göre, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünde açık bulunan Konya İl Emniyet Müdürlüğüne Maksut Yüksek atandı.

          Yüksek, daha önce Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik Daire Başkanı olarak görev yapıyordu.

        • 3

          MAKSUT YÜKSEK KİMDİR?

          Maksut Yüksek, 1 Ağustos 1972 tarihinde Elazığ ili Sivrice ilçesinde doğmuştur. 1994 yılında Polis Akademisi’nden mezun olup İstihbarat Daire Başkanlığı’nda Komiser Yardımcısı olarak göreve başlamıştır.

          Sırası ile değişik rütbelerde İstihbarat Daire Başkanlığı, Bingöl ve Zonguldak İl Emniyet Müdürlüklerinde İstihbarat Şube Müdürlükleri, Eskişehir POMEM, Eskişehir Valiliği Özel Kalem Müdür V. ve Personel Daire Başkanlığı’nda Özlük İşlemleri Şube Müdürü ve Başkan Yardımcısı olarak görev yapmıştır.

        • 4

          24 Kasım 2016-28 Mayıs 2018 tarihleri arasında İkmal ve Bakım Daire Başkanlığı’nda Daire Başkanı, 28 Mayıs 2018-31 Mart 2021 tarihleri arasında Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda Polis Başmüfettişliği, 31 Mart 2021-03 Mart 2023 tarihleri arasında Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı’nda Başkan Yardımcısı olarak görev yapmıştır.

          02 Ağustos 2023 tarihli 501187 sayılı Bakanlık Makam Onay’ı ile Güvenlik Daire Başkanı olarak atanmıştır.

          Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü’nde (TODAİ) Kamu Yönetimi alanında Yüksek Lisans, İstinye Üniversitesi’nde İşletme Havacılık Güvenliği alanında Yüksek Lisans olmak üzere mesleki alanda çok sayıda eğitim uzmanlığı bulunmaktadır.

          Maksut Yüksek, evli ve 2 çocuk babasıdır.

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